Бунт при дворе: королева Елизавета II провела экстренную встречу из-за принца Гарри и Меган Маркл

Решение внука, принца Гарри, и его жены сложить с себя королевские полномочия шокировало и расстроило Елизавету II. И она начала действовать. Королева встретилась с представителями четырех королевских дворов - Букингемского и Кенсингтонского дворцов, Кларенс-хауса и командой герцогов Сассекских - и поручила им придумать новые роли для герцогов Сассекских в течение нескольких дней. Об этом сообщает Daily Mail.

Дворец уже приступил к разработке плана, который поможет Меган и Гарри реализовать задуманное в течение ближайшего времени наиболее безболезненным для всех сторон образом. Вопрос настолько серьезный, что поучаствовать пригласили министра внутренних дел.

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Королева едет в Сандрингем после встречи с членами семьи

"Они хотят попробовать заняться чем-то другим, и семья полна решимости помочь им сделать все возможное", - говорят инсайдеры. Также они сообщают, что за герцогами Сассекскими сохранятся титулы и им предоставят ту независимость, о которой они просят. Гарри даже упоминал, что если ситуация не изменится, то он опасается за свое психическое здоровье.

Напомним, ранее Меган Маркл и принц Гарри заявили, что теперь будут жить на два дома: в Великобритании и Северной Америке, и сказали, что хотят стать финансово независимыми. Сейчас герцогиня вернулась в Канаду к своему восьмимесячному сыну, который был с няней. В Британии она провела всего три дня. А принц Гарри остался в Лондоне, чтобы урегулировать все вопросы.

Принц Гарри с сыном во время отдыха в Канаде

Пока известно немногое, но пара тайно зарегистрировала свой новый веб-сайт Sussex Royal еще в марте прошлого года, не сказав королевской семье; также Гарри проигнорировал личную просьбу королевы вести переговоры с королевской семьей тайно и не делать публичных заявлений; и они консультировались с юристами, прежде, чем принять решение.

Как ранее писал Фокус:

Генеральный менеджер лондонского музея мадам Тюссо Стив Дейвис сообщил, что восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл больше не будут частью экспозиции, посвященной королевской семье. "Как две из самых популярных и любимых фигур, они, конечно, останутся важными экспонатами музея мадам Тюссо в Лондоне», – сказал Дейвис.