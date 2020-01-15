Дорогой малыш: оказалось, что кукла крошки Йоды из сериала "Мандалорец" стоит 5 миллионов долларов

Один из самых известных персонажей 2019 года, малыш Йода из сериала "Мандалорец" телеканала Disney из вселенной "Звездных войн", оказывается изрядно стоит. Целых пять миллионов долларов. Об этом пишет Cnet.

Это случайно выяснилось во время съемок очередного эпизода. Актер Адам Палли, который играл одного из разведчиков случайно стукнул куклу слишком сильно, а шоураннер сериала Джон Фавро посоветовал ему быть осторожней. "Вам нужно его ударить, но, прежде, чем вы сделаете это, я хочу чтоб вы знали – он стоит пять миллионов", - сказал Фавро.

Фото: Disney

Палли рассказал, что так нервничал во время съемок следующих дублей, что не мог нормально играть. Но в итоге серию сняли, малыш Йода не пострадал и появится в новом сезоне, который выйдет в эфир уже осенью.

Интересно, но в сериале зеленое существо никто не называет Йодой, только «Малышом». Так его прозвали фанаты сериала, усмотрев сходство с джедаем Йодой, который обучал Энакина Скайуокера.

Как ранее писал Фокус:

С шиком и размахом прошла премьера нового фильма из вселенной, придуманной Джорджем Лукасом. Первый фильм вышел еще в 1977 году, "Звездные войны. Скайуокер. Восхождение" стал девятым по счету. Представить новую картину в Лондон съехались все звезды: актеры, сыгравшие в классических лентах и их преемники.