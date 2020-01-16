Instagram будет скрывать фотографии, обработанные в фотошопе

Представители Instagram анонсировали о начале использования специальных алгоритмов, которые будут следить за появлением фейковых материалов. Об этом сообщает The Verge.

В случае, если на фотографии будут замечены элементы фотошопа, то социальная сеть будет предупреждать о том, что снимок фейковый, и на нем будет появляться пометка с надписью "ложная информация".

Несмотря на это фотографию все равно можно будет посмотреть, однако пользователи будут знать, что она заретуширована.

Отмечается, что для особых любителей фотошопа будут отдельные санкции. В случае, если пользователь чрезмерно будет увлекаться ретушированием, его аккаунт не будет видно при поиске по хештегам и на странице "обзор".

Функцию уже критически встретили некоторые пользователи. Например, американский фотограф Тоби Харриман сильно негодовал из-за того, что программа скрыла от него снимок, на котором мужчина изображен на фоне разноцветных гор.

"Я испытываю огромное уважение к цифровому искусству и не хочу встречать на своем пути преграды, чтобы его увидеть", - написал он на своей странице в Facebook.

Столкнувшись с негодованием аудитории, создатели пообещали, что доработают функцию, потому что главная ее цель – это борьба с ложной информацией.

Как ранее сообщал Фокус:

В США 20-летняя Instagram-модель Кэйлен Уорд собрала 700 тыс. долларов на тушение пожаров в Австралии, рассылая своим подписчикам голые фотографии.