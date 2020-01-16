Актриса Кейт Бланшетт станет главой жюри на грядущем Венецианском кинофестивале

Актриса и продюсер Кейт Бланшетт будет председательствовать в международном жюри 77-го Венецианского международного кинофестиваля, который пройдет со 2 по 12 сентября 2020 года. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Победителей определят в следующих категориях: "Золотой лев" за лучший фильм; "Серебряный лев" - приз Большого жюри; "Серебряный лев" - награда за лучшую режиссуру; награды за лучшую женскую и мужскую роли, премия за лучший сценарий, специальный приз жюри и награду, а также награда Марчелло Мастроянни за лучший актерский дебют.

Решение про Кейт Бланшетт было принято 10 января Советом Биеннале под председательством Паоло Баратты.

"Кейт Бланшетт — больше чем просто икона современного кино, которую снимают самые крупные режиссеры последнего двадцатилетия. Ее вклад в искусство, общественную жизнь, защиту окружающей среды, отстаивание роли женщин в индустрии кино, где всё еще превалируют предрассудки, достойны уважения всего общества", — заявил художественный руководитель смотра Альберто Барбера.

В августе Бланшетт заявила о намерении завершить карьеру. На съемочной площадке фильма "Куда ты пропала, Бернадетт?" она признавалась, что находится на грани экзистенциального кризиса.

Бланшетт - австралийская актриса, лауреат двух премий "Оскар" (2005, 2014), трех премий BAFTA (1999, 2005, 2014), трех премий "Золотой глобус" (1999, 2008, 2014) и двух "Премий Гильдии киноактеров США" (2005, 2014).

Большой успех и признание в актерской среде ей принесли роли в фильмах "Елизавета" (1998), трилогии "Властелин колец" (2001, 2002, 2003), "Авиатор" (2004), "Скандальный дневник" (2006), "Жасмин" (2013) и "Кэрол" (2015).

За свою актерскую карьеру, охватывающую более двух десятилетий, Бланшетт снялась более чем в 40 фильмах и приняла участие примерно в 20 театральных постановках. В августе 2018 года журнал Forbes включил ее в рейтинг самых высокооплачиваемых актрис.

Как ранее писал Фокус:

Неожиданная встреча произошла на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в прошлом году. Моника Беллуччи встретилась с бывшим мужем Венсаном Касселем во время фотоколла и спецпоказа фильма "Необратимость" Гаспара Ноэ.