"Она была доброй и любезной": канадские активистки рассказали о встрече с Меган Маркл

В начале недели Меган Маркл появилась на публике. Она посетила две благотворительные организации в Ванкувере. Пока ее муж, принц Гарри, решает вопросы с королевским семейством в Британии. Об этом пишет ETonline.

Меган посетила благотворительную организацию Downtown Eastside Women's Centre, где обсудила с ее членами социальную справедливость в жизни девочек, а также права и свободы коренных народов. А потом встретилась с активистками из организации Justice for Girls.

Директор сообщества Justice for Girls, Зои Крейг-Спэрроу отметила, что герцогиня добралась к ним не смотря на сильный снегопад и провела за беседой почти два часа.

"Герцогиня была очень доброй и любезной. Меган действительно хорошо разбирается во всех вопросах, которые мы обсуждали. Мы провели время за двухсторонней дискуссией. Нам всем было с ней очень комфортно", - рассказала Крейг-Спэрроу.

Основательница Justice for Girls отметила, что Маркл была искренне заинтересована и задавала девушкам много вопросов.

А сегодня Меган сняли, когда она забирала из аэропорта свою подругу и тренера по пилатесу . Хизер Дорак прилетела из Техаса,. Она управляет сетью спортзалов Pilates Platinum, именно их посещала Меган в Лос-Анджелесе, когда снималась в сериале Suits.

Девушки обнялись и поприветствовали друг друга. А потом, как предполагают журналисты, они уехали в особняк, который герцоги Сассекские продолжили снимать после своих рождественских каникул. Кроме Меган и Хизер в машине также был неизвестный мужчина, скорей всего, охранник.

Как ранее писал Фокус:

Принц Гарри и Меган Маркл планировали отказаться от королевских полномочий еще летом 2019 года. Об этом свидетельствует видео, появившееся в сети, на котором герцог Сассекский договаривается с генеральным директором Disney Робертом Айгером о работе для своей супруги.