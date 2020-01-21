Королевские коровы: старший внук Елизаветы II снялся в китайской рекламе молока

Все еще не утих скандал с Megxit, так таблоиды прозвали уход Гарри и Меган от обязанностей королевской семьи, как британский двор снова ждет очередной "разбор полетов". Оказалось, что 42-летний Питер Филлипс, старший внук королевы Елизаветы II рекламирует молоко на китайском телевидение. Об этом пишет Mirror.

Было выпущено два ролика, но пока доступен только один. Он начинается с того, как распахиваются кованые ворота, открывается вид на шикарный английский особняк, а потом в роскошной гостиной лакей подает Питеру Филлипсу стакан молока на серебряном подносе.

Далее Питер рассказывает, что "вырос" в Виндзоре на молоке от коров из "Джерсийского стада". И резюмирует: "это то, что я пью". Бренд молока "Джерсийское стадо", как выяснили журналисты, принадлежит компании из Шанхая.

Питер Марк Эндрю Филлипс – сын принцессы Анны, дочери королевы Елизаветы, и ее мужа – капитана Марка Филлипса. Питер – 15-й в очереди на королевский престол. Питер окончил в 2000 году Экзетерский университет, после этого работал менеджером по продажам автомобилей "Ягуар", менеджером команды "Формулы-1" "Уильямс". С 2005 года работал в Королевском банке Шотландии. Известно, что после смерти своей прабабушки Елизаветы Боуз-Лайон Питер Филлипс унаследовал около 1 миллиона фунтов стерлингов. Однако источник его доходов до конца неясен. Фото со своей свадьбы с канадкой Отем Келли внук королевы продал изданию Hello!

Интересно, но Питер не воспитывался в Виндзоре, он вырос в имении своей матери в Глостершире. А имение, что появляется в китайской рекламе – это Longleat House, и его хозяева не давали разрешение на использование изображений своей собственности.

Также шанхайский производитель молочных продуктов представил бигборд, на котором Питер держит стакан, а подпись гласит: "Член британской королевской семьи Питер Филлипс".

Все фото из открытых источников

Журналистам пока не удалось выяснить, что об этом думает королева и прочие члены семьи, но, они предполагают, что бабушка будет недовольна поведением внука.

Как ранее писал Фокус:

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл сделали сенсационное заявление о сложении с себя королевских полномочий. Таким образом, герцог и герцогиня Сассекские больше не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях.