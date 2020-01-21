C собаками на прогулке: Меган Маркл осваивается вдали от интриг королевского двора

Пока в Лондоне все еще решают проблемы, вызванные отказом принца Гарри и его жены исполнять обязанности королевской семьи, Меган Маркл проводит время вполне безмятежно. Папарацци сняли ее на прогулке в парке. Об этом пишет Daily Mail.

Герцогиня с сыном и двумя собаками прогуливалась неподалеку от особняка за 10 миллионов, в котором она провела рождественские каникулы. Свое место жительства семья принца Гарри пока не меняла. Хоть ранее журналисты и выяснили, что дом, скорей всего, принадлежит росийскому миллиардеру.

Она выбрала вполне демократичный наряд и ничто не выдавало в ней члена королевской семьи, однако на некотором отдалении ее сопровождали два телохранителя - офицера королевской охраны.

Также стало известно, что Гарри завершил дела в Лондоне и прибыл в Канаду к семье. Он летел обычным рейсом, сам нес свой багаж и отбыл из аэропорта на скромном черном минивене.

В Лондоне Гарри встречался со своей командой советников, чтобы выяснить, как будут управляться его дела с Меган, когда он будет находится в Канаде. После этого Гарри покинул мероприятие и отправился в лондонский аэропорт Хитроу, откуда рейсом British Airways вылетел в Канаду и уже вечером приземлился в международном аэропорту Ванкувера. Гарри находился в Великобритании без своей семьи в течение 11 дней после того, как он и Меган объявили, что планируют отступить от королевских обязанностей.

Как ранее писал Фокус:

Все еще не утих скандал с Megxit, так таблоиды прозвали уход Гарри и Меган от обязанностей королевской семьи, как британский двор снова ждет очередной "разбор полетов". Оказалось, что 42-летний Питер Филлипс, старший внук королевы Елизаветы II рекламирует молоко на китайском телевидение.