Модники на улицах: самые яркие образы гостей показов с Недели моды в Париже

Неделя моды в Париже, это не только шанс увидеть самые яркие дефиле от всемирно известных модных домов, но и приобщиться к "моде улиц". Ведь гости показов иной раз устраивают шоу ярче и живее, нежели то, что происходит на подиумах.

Погода в этот раз позволила модникам одеваться разнообразно. Голые лодыжки и босоножки контрастировали с сапогами, дубленками, пуховиками и пальто.

Наталья Водянова с мужем

Многие дополнили свои образы вещами с показов прошлых лет, органично сочетая их с новинками. Также оказалось, что total-look, когда детали гардероба подобраны в одной цветовой гамме, все еще в тренде. А кое-кто даже отдал дань стереотипам и нацепил берет. Именно этот головной убор наряду с круассанами и Эйфелевой башней считается настоящим парижским символом. Также показы ожидаемо посетили селебрити. Так, Ума Турман решила приобщить к высокой моде своего 18-летнего сына, Левона Грина Хоука.

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Как ранее писал Фокус:

Американский модельер-бунтарь представил свою четвертую по счету коллекцию для бренда Louis Vuitton в должности креативного директора бренда: осень/зима - 2020. Показ проходил в ресторане Carre du Sanglier в саду Тюильри. Приглашением на шоу служили огромные настенные часы с логотипом.