Завтрак у Тиффани: в Лондоне откроется кафе модного бренда

Скоро можно будет в прямом смысле этого слова "позавтракать у Тиффани", как героиня Одри Хепберн в одноименном фильме. В Лондоне открывается кафе этого модного бренда. Об этом пишет Hypebeast.

Интерьер будет оформлен в традиционном бирюзовом оттенке Тиффани. Также этот цвет называют "цвет яйца малиновки" и был выбран в XIX веке самим основателем компании Tiffany Чарльзом Льюисом Тиффани.

Ранее кафе Tiffany Blue Box было открыто в Нью-Йорке на на четвертом этаже флагманского магазина Tiffany & Co. в Нью-Йорке на Пятой авеню, но сейчас оно закрыто из-за реконструкции.

В новом лондонском кафе смогут насладиться первоклассным меню с комплексными завтраками, послеобеденным чаем и ужином. Обещают круассаны с нутеллой и ягодами, фирменный сэндвич, названный в честь основателя бренда и квартет маленьких пирожных в голубой коробочке.

Все фото: Tiffany & Co

Заведение будет находиться в самом известном лондонском универмаге — в Harrods. Открытие состоится уже 15 февраля 2020 года.

Как ранее писал Фокус:

Шикарный конгломерат LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) покупает компанию Tiffany. Обойдется шикарный бренд покупателю в 16 миллиардов долларов. Впрочем, после шикарной сделки века Бернар Арно, глава LVMH не обеднеет. Он является богатейшим человеком Европы и Forbes оценивает его состояние в $76 млрд (четвертый в рейтинге самых богатых людей мира).