"Гадкая Меган" и китайское молоко. Самые громкие скандалы королевской семьи Великобритании

Этот скандал произошел на фоне нестихающего шума вокруг процесса отречения герцогов Сассекских от королевских обязанностей. Фокус вспоминает другие резонансные скандалы вокруг членов королевской семьи Великобритании.

Педофилия принца Эндрю

Второй сын королевы Елизаветы оказался замешанным в крупный скандал, связанный с репутацией миллиардера Джеффри Эппштейна, который покончил жизнь самоубийством в начале прошлого года. Миллиардер пребывал в заключении и обвинялся в торговле несовершеннолетними с целью передачи детей в сексуальное рабство.

С Аппштейном принца Эндрю связывало многолетнее знакомство и участие последнего в оргиях и вечеринках миллиардера. В итоге, королевского отпрыска обвинили в связи с несовершеннолетней девушкой, с которой принца познакомил Джеффри Эппштейн.

Принц Эндрю даже пытался оправдаться перед общественностью и откреститься от событий, повлекших скандал, но, пожалуй, сделал только хуже. Интервью, которое принц дал каналу BBC, вызвало общественный резонанс и немного подзабытый к ноябрю скандал разгорелся с новой силой.

Монаршая семья больше не смогла терпеть репутационные потери и королева Елизавета заставила сына отказаться от королевских обязанностей.

"Гаденькая Меган"

Еще одним скандалом обернулся визит Дональда Трампа в Великобританию, в ходе которого президент США назвал супругу принца Гарри — герцогиню Сассекскую "гаденькой". Речь шла о том, что во время президентской предвыборной кампании Меган Маркл выступала против кандидатуры Трампа, о чем открыто заявляла в СМИ. Глава Белого дома оказался злопамятным и решил ответить Меган Маркл на ее обидные высказывание.

Тогда герцоги Сассекские даже отказались присутствовать на банкете в Букингемском дворце, организованном по случаю визита президента США в британскую столицу. Правда, принц Гарри все-таки появился на событии несколькими часами позже, но о скандальном событии тогда написали чуть ли ни все издания планеты.

Рука Трампа на спине королевы

На оскорблениях в адрес Меган Маркл Трамп не остановился. По сути, визит главы Белого дома обернулся для британской королевской семьи массой неудобств. Например, во время приема в Букингемском дворце Дональд Трамп проигнорировал протокол общения с королевой и по-свойски положил ей на спину руку, так, как если бы он приветствовал давнего знакомого.

Королева терпеливо отнеслась к фамильярному поступку президента США, но СМИ не смогли проигнорировать поступок главы Белого дома, и снимок Трампа, Елизаветы и руки президента на спине королевы в считанные минуты облетел планету.

Арест 28-летнего племянника Меган Маркл

В октябре прошлого года в сеть попало видео ареста племянника Меган Маркл, который разгуливал голым и пребывал под воздействием наркотиков. Процесс ареста Томаса Дули проходил на фоне агрессивного сопротивления родственника Меган Маркл действиям полиции.

Тогда представители герцогов Сассекских не стали комментировать инцидент, но в прессе и социальных сетях еще долго муссировали кадры позорного события.

Австралийские СМИ обвинили Меган Маркл в лицемерии

В начале осени в сети был представлен трейлер документальной ленты "Кризис в королевской семье". В этом фильме британский колумнист Кэти Хопкинс проанализировала влияние Меган Маркл на течение жизни в королевской семье. Тогда интервью дали еще несколько журналистов, которые назвали герцогиню Сассекскую "никем".

Австралийским журналистам вторили британские коллеги, которые отозвались в документальном фильме о герцогине, как о "плохо одетой" и "крайне неуместной особе".

"И как только Меган Маркл удалось растерять весь свой блеск всего за один год замужества?", - задавалась вопросом Кэти Хопкинс, комментируя личность герцогини Сассекской. "За такое короткое время она (герцогиня) скотилась от обожаемого до невыносимого персонажа. Что в какой-то момент пошло не так для Меган и как это отразится на ее муже Гарри? И может ли вообще призрак принцессы Дианы спасти светлый образ ее младшего сына?", — обращалась Хопкинс к будущим зрителям документальной ленты.

По слухам, именно этот фильм стал последней каплей для Меган и Гарри, после чего герцоги Сассекские подали в суд на британские и австралийские таблоиды в середине октября прошлого года. А затем утвердились в решении отказаться от королевских обязанностей.