Платье-лодка Кайи Гербер и сын Наташи Водяновой на дефиле Balmain. Ключевые моменты недели моды в Париже

Неделя моды в Париже завершилась. И показы будут обсуждаться в прессе еще несколько недель. Дизайнеры представили, ключевые тенденции весны и лета текущего года. Некоторые не отступили от правил, отдали дань традициям модных домов и сделали отличные шоу, которые, впрочем, не преподнесли никаких особых сюрпризов.

Однозначной звездой стал Жан-Поль Готье, который анонсировал свой уход из мира моды. Легендарный дизайнер устроил показ-ретроспективу, пригласив селебрити пройтись по подиуму вместе с моделями. А кое-кто решил занять место хулигана от моды, которое Готье занимал почти полвека. Фокус выбрал ключевые моменты Парижской Недели моды.

Сын Натальи Водяновой на показе Balmain

Лукас Александр Портман – старший сын российской супермодели Натальи Водяновой от английского аристократа Джастина Портера взял участие в показе Balmain. 18-летний юноша ранее рассказывал, что пока не знает, чем будет заниматься, так как заканчивает школу. Признался, что его привлекает благотворительная деятельность матери, а вот будет ли он далее заниматься модельным бизнесом – неясно.

Платье-лодка Кайи Гербер на показе Givenchy

А дочь супермодели Синди Кроуфорд с детства знала, чем будет заниматься – ходить по подиуму как мама. На неделе моды она приняла участие сразу в нескольких дефиле. Но особое внимание привлек ее выход в платье невесты на показе Givenchy. Само платье из кружев было весьма простого силуэта, зато фата вышла у дизайнера Клэр Уэйт Келлер просто грандиозной. Мнения модных журналистов разделились – одни сравнивают сложное сооружение с ракушкой, другие считают, что оно похоже на перевернутую лодку, а третьим свадебный наряд показался похожим на облачение невесты Дракулы в классическом фильме Фрэнсиса Форда Копполы.

Цирковое шоу на показе Issey Miyake

Дизайнер Иссей Мияке, как приверженец концептуальной моды, сделал из своего дефиле настоящее шоу. Он даже сотрудничал с режиссером Дэниэлом Эзралоу. Модели выходили на подиум под аккомпанемент музыкантов, вращались в огромных обручах и показывали акробатические номера. Те, кто смогли отвлечься от шоу, увидели, что японский кутюрье представляет простую и функциональную одежду – плиссированные широкие брюки, свободные пиджаки и рубашки без воротничков.

Рай на Земле от Louis Vuitton

Американский модельер-бунтарь Вирджил Абло представил свою четвертую по счету коллекцию для бренда Louis Vuitton в должности креативного директора бренда. Показ проходил в ресторане Carre du Sanglier в саду Тюильри. Приглашением на шоу служили огромные настенные часы с логотипом. А декорациями послужило нарисованное на стенах и потолке облачное небо. Посреди зала было установлено огромное дерево, модели спускались по лестнице в облака, а подиум украшали огромные ножницы, катушки с нитками, топор, малярная кисть, карандаши и прочие "инструментов торговли", как их назвал сам дизайнер.

Божьи невесты на показе Chanel

Креативный директор бренда Виржини Виар решила отдать дань уважения Коко Шанель и показ провели в Гран-Пале, Большом дворце изящных искусств, который ради дефиле превратили в дворик Цистерцианского аббатства в Обазине. Именно там Шанель провела детство и юность, когда ее отец бросил семью, а мать умерла. Коко терпеть не могла приют при аббатстве, а монахинь называла лицемерками, она даже сбегала из сиротского приюта. Так что атмосфера на показе получилась двусмысленной.

Двойники звезд на показе Vetements

Грузинский хулиган Демна Гвасалия уже выпускал на подиум полицейских, выставлял на продажу толстовку с ругательствами и проводил показ в ресторане фаст-фуда. В этот раз его новую коллекцию показывали двойники звезд. Так, на подиум вышли плохие копии Анджелины Джоли, Кейт Мосс, Майка Тайсона и Снуп Дога.

Прощание Готье

Журналисты уже назвали прощание с модой 67-летнего кутюрье Жана-Поля Готье "самым красивым в истории". Были приглашены все звезды, в дефиле приняли участие всемирно известные модели, такие как Джиджи и Белла Хадид, Карли Клосс, Ирина Шейк и музы дизайнера: Росси ди Пальма, Аманда Лир и Дита фон Тиз. Выступал Бой Джордж, а начался показ с символических похорон моды в дизайнерском гробу.

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Как ранее писал Фокус:

Неделя моды в Париже, это не только шанс увидеть самые яркие дефиле от всемирно известных модных домов, но и приобщиться к "моде улиц". Ведь гости показов иной раз устраивают шоу ярче и живее, нежели то, что происходит на подиумах. Погода в этот раз позволила модникам одеваться разнообразно. Голые лодыжки и босоножки контрастировали с сапогами, дубленками, пуховиками и пальто.