В компании пингвинов. Марион Котийяр показала фото из поездки в Антарктиду с Greenpeace

Французская актриса Марион Котийяр посетила Антарктиду в рамках экспедиции Greenpeace. Фотографии с путешествия Котийяр опубликовала на своем "Инстаграм" аккаунте.

Главная цель экспедиции – обратить внимание общества на загрязнения океанов, изучить популяцию антарктических пингвинов и взять пробы для проверки содержания микропластика в воде.

Напомним, что французская актриса уже на протяжении многих лет поддерживает природозащитную организацию.

Как ранее сообщал Фокус: