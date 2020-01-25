В компании пингвинов. Марион Котийяр показала фото из поездки в Антарктиду с Greenpeace
Французская актриса Марион Котийяр посетила Антарктиду в рамках экспедиции Greenpeace. Фотографии с путешествия Котийяр опубликовала на своем "Инстаграм" аккаунте.
Главная цель экспедиции – обратить внимание общества на загрязнения океанов, изучить популяцию антарктических пингвинов и взять пробы для проверки содержания микропластика в воде.
Напомним, что французская актриса уже на протяжении многих лет поддерживает природозащитную организацию.
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