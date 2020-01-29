Зимой и летом. Как пуховик превратился во всесезонный предмет гардероба

Парадоксальным образом современный пуховик изобрёл выходец из жаркой страны, австралиец Джордж Финч. Он был химиком и скалолазом, во время Первой мировой войны изготавливал бомбы, за что награждён орденом Британской империи. В 1922 году его пригласили поучаствовать в экспедиции на Эверест. Финч задумался над экипировкой и подготовил два изобретения, которые используются в покорении гор до сих пор, — это собственно пуховик и кислород в баллонах.

В экспедиции Финч поначалу был парией. Подготовкой похода занимался Лондонский альпийский клуб — старинная организация со строгими правилами. Туда входили только джентльмены, по правилам носившие твидовые костюмы и использовавшие официально утверждённую экипировку. Джордж Финч, выходец из колонии, разведённый сын фермера, который — о ужас! — сам чинил себе ботинки, не вписывался в компанию. Его изобретения не были регламентированы правилами, участники экспедиции считали, что нечестно пользоваться кислородом в баллонах, над ярко-зелёным пуховиком из парашютной ткани Финча смеялись, а самого его называли "дерьмом". Экспедиция усложнялась тем, что у Финча был соперник: бравый военный Джордж Мэлори, показывавший своё джентльменство тем, что расхаживал по горам Непала голышом.

Но горы всё расставили по местам. Когда скалолазы дошли до настоящих высот, участники экспедиции уже не смеялись, а завидовали тёплому одеянию Джорджа Финча. Первую попытку покорить вершину предпринял Мэлори и отступил на высоте 8225 м. Через несколько дней вышел Финч и смог продвинуться выше. Он установил мировой на тот момент рекорд восхождения — 8326 м. Двумя годами позже Джордж Мэлори пустился в новый поход в Гималаи с напарником, оба пропали без вести. Останки Мэлори нашли лишь в 1999 году. А Джордж Финч продолжил работу. Он, в частности, консультировал сэра Эдмунда Хиллари в его знаменитой экспедиции на Эверест в 1953 году. По дизайну Финча для Хиллари изготовили улучшенную версию пуховика, поразительно схожую с современными моделями.

Холодина-то какая

Джордж Финч всё же был учёным, и его изобретение пуховика носило экспериментальный характер. А вот американец Эдди Бауэр постарался, чтобы этот предмет одежды стал непременной экипировкой для профессионалов-экстремалов. По роду деятельности он был проводником и водил группы покорять природу, а также владел магазином спорттоваров. Как-то Бауэр отправился на рыбалку в середине зимы, погода сильно испортилась, и его тяжёлое шерстяное пальто в буквальном смысле замёрзло. От переохлаждения Эдди Бауэр чуть не умер. Так он задумался о том, что может быть теплее шерсти.

Ролевая модель. В 1940 году американец Эдди Бауэр получил патент на пуховую куртку Skyliner. Её силуэт послужил образцом для современных курток-бомберов

В 1936 году Бауэр создал проект пуховой куртки Skyliner, а в 1940-м запатентовал его. Идея состояла в том, чтобы куртка была простёганной, — так пух не скатывается книзу, а держится на своих местах. Бауэр наладил производство одежды и спальных мешков по своей технологии, они приобрели популярность. С тех пор Бауэр стал поставщиком для людей, работающих в экстремальных условиях. В 1941–1943 годах он запатентовал лётные костюмы для пилотов американских ВВС. В послевоенное время компания Эдди Бауэра экипировала многочисленные американские экспедиции на Гималаи, Южный полюс, а также на гонки на собачьих упряжках на Аляске. По заявлению производителя, эти куртки могли выдерживать -65ºС.

Два в одном. Дизайнер Норма Камали сшивала два спальных мешка, чтобы получился пуховик-одеяло. Верхнюю одежду в два слоя — как для женщин, так и для мужчин — её бренд выпускает и сейчас

Популярные ныне пуховики-одеяла тоже происходят из США. Их в 1973 году изобрела нью-йоркский модный дизайнер Норма Камали, которая однажды отправилась в поход и сильно замёрзла. Её пуховики называются "спальный мешок", и поначалу дизайнер действительно шила их из двух спальных мешков. Идея Камали была не только в том, что пуховик закрывает почти всё тело, как одеяло, но и в том, что холодный воздух заходит в пространство между слоями, но не проникает непосредственно к телу. Теперь Норма Камали, конечно, не пользуется спальными мешками, но всё так же сшивает вместе два объёмных пуховика.

От спорта к моде

Технологии развиваются в любой потребительской сфере, и пуховики не исключение. Изначально их производили по принципу "чем больше пуха, тем лучше". Но в 1960-е годы появилась французская фирма Moncler, применившая иной подход. Её основатели, альпинист Рене Рамийон и предприниматель Андре Венсан, изобрели формулу, по которой распределяли пух по каждому квадратному сантиметру ткани. Оказалось, что пуха нужно меньше, чем использовалось раньше, а греет он так же хорошо. Благодаря своей находке Рамийон и Венсан стали выпускать более лёгкие, компактные и технологичные пуховики.

И в пир, и в мир. С 2008 года бренд Moncler выпускает кутюрную коллекцию. В прошлом году, к примеру, это были бальные пуховые платья, которые создал итальянский модельер Пьерпаоло Пикьоли. В одном из них американская актриса Шайлин Вудли, звезда сериала "Большая маленькая ложь", появилась на красной дорожке премии Fashion Awards 2019

Поначалу работали стандартно: со скалолазами, которые ходили в экспедиции. Прорыв наступил, когда Moncler стала официальным спонсором зимней Олимпиады в Гренобле в 1968 году. Это мероприятие во многих смыслах было знаковым. Именно на французских играх впервые появился хоть и неофициальный, но талисман — рисованный лыжник Шусс. Также в тот год впервые применялись тесты на допинг и была организована телетрансляция соревнований в цвете. В пуховики Moncler на Олимпиаде одели французскую сборную по горнолыжному спорту. В том числе звезду сборной — лыжника Жана-Клода Килли, который в 1968 году выиграл три золотые медали. Благодаря телевидению производитель пуховиков получил национальную известность.

Золотая молодёжь. Представители итальянской субкультуры панинаро слушали американскую музыку, смотрели голливудское кино и были помешаны на моде

Ещё одно новшество Moncler заключалось в использовании ярких тканей, выглядевших, как лакированные. В начале 1980-х фирма пригласила к сотрудничеству Шанталь Тома, восходящую звезду парижской моды, и она переделала силуэт фирменных пуховиков, придав им модные формы. Благодаря этому Moncler заметили и стали носить миланские панинаро, представители одной из самых популярных тогда молодёжных субкультур. Так пуховики из мира спорта и экстрима перекочевали в уличную моду, а затем на подиумы и торжественные церемонии.

Пух на стиле

Модные бренды заинтересовались пуховиками сравнительно недавно, в 1990-е, когда доминирующей была идея демократической андеграундной моды. Однако это массовое движение предвосхитил англо-американский модельер Чарльз Джеймс. В 1937 году он создал вечерний пуховый наряд, который назвал "пневматическим жакетом". В довоенное время Джеймс был именитым кутюрье, разрабатывал вечерние наряды для знаменитых клиенток и дружил с художником Сальвадором Дали. Вдохновившись сюрреализмом, Джеймс изготовил для одной из клиенток вечерний жакет из сатина с большими драматичными плечами и воланами. При этом жакет был сшит в той же технике, что и пуховые стёганые одеяла и, естественно, наполнен пухом. В то время модельеры работали с индивидуальными заказами, и о массовом производстве Чарльз Джеймс задумался только в 1970-е, когда распространилась мода на пуховики. Но этим планам не суждено было сбыться, поскольку модельер вскоре умер.

Найди сходство. Пуховики из коллекций высокой моды, такие как эта модель Maison Martin Margiela, мало напоминают стандартную верхнюю одежду

Ныне пуховики есть практически у любого престижного бренда, от Balenciaga до Tom Ford и Dior. Этот предмет одежды включают в зимние кутюрные коллекции и создают совершенно фантасмагорические наряды, в которых мало что остаётся от изначального зимнего пуховика. Впрочем, более утилитарные куртки и пальто всё равно выпускают, и они находят своего потребителя. Если в 1990-е пуховики носили преимущественно представители субкультур, к примеру рэперы, то теперь они повсеместно распространены среди знаменитостей, политиков и миллионов землян в целом.

Музейный образец. Ныне "пневматический жакет" дизайнера Чарльза Джеймса хранится в коллекции лондонского Музея Виктории и Альберта

Ценовой диапазон пуховиков тоже огромный: их можно купить за $50, а можно и за $10 тыс. Такая радикальная разница состоит отчасти из-за наценки за бренд, но есть и объективные причины. Главная из них — это материал наполнителя. В случае натуральных наполнителей используют утиный, гусиный и гагачий пух. Как раз пух северной дикой утки гаги гораздо дороже других. Львиная доля мирового производства гагачьего пуха сосредоточена в Исландии. На острове его собирают вручную, отбирают с грудки только самок и тот, который они сбросили сами во время гнездовья, чтобы обогреть птенцов. Таким образом, в год собирают лишь 2,5 тыс. кг гагачьего пуха.

На все сезоны

Пуховик — одна из самых востребованных вещей в 2019 году. По данным поискового ресурса Lyst, специализирующегося на моде, по итогам года пуховики заняли пятое и шестое места по количеству поисковых запросов. Эту тенденцию называют outleisure — словом, составленным из двух частей: outdoor (улица) и leisure (досуг), а подразумевают широкое внедрение в гардероб предметов из экипировки альпинистов и путешественников.

На холодное лето. Сейчас уже никого не удивишь тем, что жители прибрежных регионов Средиземноморья или Калифорнии носят пуховики круглый год

Для того чтобы люди носили пуховики по всему свету и круглый год, поработала японская фирма Uniqlo, в 2009 году начавшая массовые продажи ультралёгких пуховиков. Подобные модели, очень тонкие и лёгкие, выпускали и раньше, но специализированные компании, и не каждый мог их себе позволить. Если пуховая куртка от "альпинистской" фирмы стоит $300–500, то японцы продают свои за $50–80. Но и те и другие имеют примерно одинаковый вес — около 200 г, одинаковое наполнение гусиным пухом и тонкую, но прочную ткань. В Uniqlo заявляют, что совместно с текстильной компанией Toray разработали особую технологию плетения ткани для пуховиков. Её создают из волокон вискозы, полиэстера и полиуретана в десять раз тоньше человеческого волоса. Их сплетают вместе, и благодаря вискозе ткань получается очень лёгкой, но удерживает тепло.

Дёшево и удобно. Японская фирма Uniqlo совершила прорыв на рынке пуховиков, представив дешёвую и комфортную модель всесезонного пуховика

Впрочем, дело не столько в технологиях, сколько в удобстве пользователя. Лёгкие пуховики в Uniqlo продают в специальном мешочке, куда их можно компактно сложить и перевозить даже в ручной поклаже. Этим японцы завоевали потребителей, а благодаря концепции о том, что базовые вещи могут быть красивыми и надёжными, отстроились от конкурентов в виде H&M и Zara, где гонятся за трендами и продают коллекции на один сезон. В итоге основатель Uniqlo Тадаши Янай и его семья имеют состояние $29,8 млрд и возглавляют список богатейших людей Японии от Forbes за 2019 год.