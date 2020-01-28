Королевская содержанка и производитель ликера: кто владел виллой Les Cèdres до Рината Ахметова

Весть о том, что одна из самых дорогих вилл в мире нашла своего нового владельца, и стал им украинский олигарх Ринат Ахметов, вызвала резонанс. О том, что вилла во Франции присоединилась к его коллекции дорогой недвижимости – написали все мировые СМИ. Напомним, Ахметов уже владеет дорогими апартаментами в лондонском One Hyde Park, которые приобрел в 2011 году за 137 миллионов фунтов.

Имение под названием Villa Les Cèdres (Вилла Кедров) расположено в местности Сен-Жан-Кап-Ферра, между Ниццей и Монако. С террас открывается вид на Средиземное море, а окружена вилла одним из самых прекрасных исторических ботанических садов в мире.

Сама вилла была построена в 1830 году на территории, принадлежавшей городу Вильфранш-Сюр Мер. Ее приобрел в 1850 году Давид-Дезире Поллоне, ставший впоследствии мэром города. Поллоне происходил из семьи польских евреев, торговцев тканями, и удачно женился на дочери богатого судовладельца, приумножив свое богатство. Когда он скончался, его наследники продали Виллу Кедров в 1904 году бельгийскому королю Леопольду II. Монарх приобрел имение для своей возлюбленной Каролин Делакруа, которую называл "Очень красивая". Леопольд и Каролин познакомились в 1899 году в Париже, когда монарху уже было 65 года, а "Очень красивой" всего шестнадцать.

Каролин Делакруа и король Бельгии

Карикатура на короля Бельгии и его фаворитку

Историческая фотография Виллы Кедров

Кроме виллы Каролин достался титул баронессы Воган и многомиллионное состояние. Она даже сопровождала короля на похоронах королевы Виктории, что вызвало грандиозный скандал, и родила от него двоих сыновей.

"Очень красивая" продала виллу в 1924 году. Она досталась Александру Марнье-Лапостоль, владельцу виноградников и производителю знаменитого ликера Grand Marnier. Именно Александр высадил вокруг дома сад, организовал дендрарий и возвел первые теплицы (сейчас их 25).

Александру Марнье-Лапостоль

Именно здесь выращивались травы и горькие апельсины, используемые в производстве ликера. Поместье было приобретено в 2016 году итальянским гигантом напитков Campari, когда оно купило своего алкогольного конкурента Grand Marnier. Кроме грядок с пряностями тут имеются коллекция кактусов, пальмовая роща и бамбуковый лес.

В доме 14 спален, в гостиных, обставленных антикварной мебелью, имеются артефакты от прошлых владельцев: стены одной из комнат обтянуты шелком с вензелем короля Леопольда II, на стенах висят портреты Каролин Делакруа, на камине выведены инициалы семьи Марнье-Лапостоль.

В отделанной деревом библиотеке хранятся 3000 книг по ботанике и естествознанию, в том числе манускрипт 1640 года стоимостью в несколько тысяч евро.

Как пишут местные СМИ, "атмосфера на вилле пропитана ароматом декадентства и "прекрасной эпохи".

Материал подготовлен отделом новостей. Все фото: RIB & RHEIN Boutique и Bloomberg

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