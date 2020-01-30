Мужчина в фате и гендерно-нейтральный Санта-Клаус. Unicode представил новую версию эмодзи

Консорциум Unicode представил новую 13-ю версию Emoji. В новый набор добавили 117 новых эмодзи. Это 62 символа и 55 вариантов с разными цветами кожи, гендерами и прочее. Об этом сообщает Вusinessinsider.

Среди новинок - мужчина в фате, люди, кормящие ребенка, и трансгендерный флаг, за добавление которого выступали представители Google и Microsoft.

Список всех эмодзи выглядит следующим образом:

Лица: лицо с улыбкой и слезой; замаскированное лицо.

Люди: гендерно-нейтральный Санта-Клаус; женщина в смокинге; гендерно-нейтральный человек в фате, мужчина в фате; мужчина, женщина и гендерно-нейтральный человек, кормящие ребенка; обнимающиеся люди; ниндзя.

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Части тела: сердце (орган); легкие, щипающие пальцы.

Животные: белый медведь, тюлень, мамонт, птица додо, бизон, таракан, бобер, червь, муха, жук.

Еда: черника, оливка, болгарский перец, лаваш, фондю, тамале, баббл-чай.

Утварь: зубная щетка, цветок в горшке, чайник, волшебная палочка, матрёшка, нитка с иголкой, зеркало, пиньята, окно, вантуз, мышеловка, ведро.

Одежда: вьетнамки; каска.

Музыкальные инструменты: аккордеон, длинный барабан.

Другое: трансгендерный флаг, трансгендерный символ, перо, бревно, крюк, монета, бумеранг, хижина, пикап, камень, узел, роликовый конек, лестница, лифт, отвертка, надгробие, табличка.

Пользователи Android 11, iOS 14, Windows 10 и других систем смогут оценить новые эмодзи в сентябре-октябре 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

В первом квартале 2020 финансового года, который закончился 28 декабря, корпорация Apple получила выручку в $91,8 млрд, что на 9% больше, чем в первом квартале 2019-го.