Там, где есть снег. Шесть недорогих мест, куда можно поехать, чтобы почувствовать зиму

Днём 28 декабря 2019 года в высокогорной Шотландии зафиксировали +18,7°С — рекордную для этого месяца и региона температуру. Местные специалисты объясняют её эффектом фёна — сильного ветра, который спускается с гор и с каждыми 100 м теплеет на один градус. Однако аномально тёплая зима не ограничивается лишь этим локальным феноменом. По данным мониторингового агентства Copernicus, декабрь прошлого года стал самым тёплым месяцем за всю историю наблюдений в Европе. Температура превысила средние значения на 3,2°C.

Климатологи уверены, что людям стоит готовиться к более тёплым зимам, поскольку дальнейшее глобальное потепление неминуемо. Привыкать к таким переменам родившимся и выросшим в континентальном климате с ярко выраженными сезонами может быть психологически трудно. Об этом говорит опыт экспатов, выехавших из регионов с классической зимой и живущих в тропических странах. Американцы, поселившиеся в Катаре, Таиланде и Сингапуре, отмечают, что в этих странах есть два сезона — лето и не лето, отличающиеся лишь количеством осадков, и тоскуют по зиме. У них сбивается восприятие годового цикла, который они ощущают как сплошной неразличаемый "день сурка". Чтобы получить психологическую разрядку, экспаты Сингапура практикуют, к примеру, выезды в Монголию. Тамошний резко континентальный климат с суровой зимой приводит их в норму и возвращает ощущение времени.

Наша нынешняя зима, как и в целом по Европе, аномально тёплая и бесснежная. Украинцам, ненавидящим зиму и предпочитающим проводить её в тёплых краях, потепление нравится. Но есть немало людей, которые хотели бы радоваться морозцу и поскрипыванию снега под ногами. Как бы вы ни относились к зиме, похоже, стоит взять на вооружение опыт американских экспатов и практиковать выезды в зиму, чтобы поддерживать психологическое равновесие. Поэтому в подборке Фокуса — зимние курорты, куда ехать недалеко, не очень дорого и можно вырваться на выходные, погулять по заснеженным лесам и в то же время насладиться благами цивилизации.

Украина, Яремче

Цена переезда туда и обратно: 520 грн — поездом до Ивано-Франковска, 140 грн — автобусом до Яремче

Средняя цена проживания за двое суток: 1 тыс. грн

Средняя цена за обед в ресторане: 250 грн

Минимальный бюджет поездки на одного человека: 3,7 тыс. грн

Нынешней зимой в Украине снег можно увидеть только в Карпатах, и самый логистически простой способ это сделать — отправиться в город Яремче, "ворота" горного региона. Из Ивано-Франковска туда осуществляются многочисленные рейсы, а в самом Яремче есть где остановиться. Город предоставляет массу развлечений. Наиболее популярен у туристов водопад Пробий — невысокий, но очень быстрый, с живописными валунами. Над водопадом есть пешеходный мост, откуда все любуются на это чудо природы. Также в Яремче стоит посетить ресторан-музей "Гуцульщина" — в традиционном стиле с резьбой по дереву и местной кухней, а также вольерное хозяйство с оленями, дикими кабанами. Прямо из центра города начинается пешеходная тропа на гору Маковица. По сравнению с другими маршрутами по Карпатам, она несложная, и если не выходить на саму гору, то на него потратите полдня. Большой популярностью в Яремче пользуется сувенирный базар у водопада, но если хотите купить карпатского чая, лижнык или другие сувениры, за ними лучше проехаться в соседнее село Татаров, на тамошнем базаре цены ниже.

Турция, Бурса

Цена переезда туда и обратно: 2,8 тыс. грн — самолётом до Анкары, 490 грн — автобусом до Бурсы

Средняя цена проживания за двое суток: 1,3 тыс. грн

Средняя цена за обед в ресторане: 180 грн

Минимальный бюджет поездки на одного человека: 5,2 тыс. грн

В античные времена гору Улудаг, самую высокую вершину одноимённого хребта, называли Малым Олимпом. Сейчас на Улудаге находятся крупный горнолыжный курорт и национальный парк Турции, а у подножия горы раскинулся крупный город Бурса — одно из немногих мест на западе страны, где можно увидеть снег. Бурса расположена недалеко от Стамбула, и самый простой и дешёвый способ добраться туда — на пароме через Мраморное море (три часа рейса обойдутся в 40 турецких лир, или 166 грн). Но если погода нелётная и вы выезжаете из Анкары, то придётся ехать автобусом, в этом случае время в пути займёт около пяти часов. Сама Бурса — старинный город, первая столица Османской империи, поэтому там масса достопримечательностей. На выбор туриста — старинные мечети, музеи, ботанический сад и шёлковый базар Koza Hani. Из города можно подняться и на гору на канатном фуникулёре Bursa Teleferik. На маршруте фуникулёра есть несколько промежуточных остановок, где есть возможность пообедать в высокогорном ресторане, прогуляться или покататься на снегоходах в национальном парке "Улудаг". А ещё Бурса знаменита термальными источниками и минеральными водами, которые пьют при ревматизме, кожных и гинекологических заболеваниях.

Румыния, Брашов

Цена переезда туда и обратно: 2,4 тыс. грн — автобусом до Бухареста, 500 грн — поездом до Брашова

Средняя цена проживания за двое суток: 2,3 тыс. грн

Средняя цена за обед в ресторане: 300 грн

Минимальный бюджет поездки на одного человека: 6,4 тыс. грн

В Румынии снег лежит в самом интересном регионе — на севере страны, в Трансильвании. Она расположена на Трансильванском плато, где среди живописных гор и рек раскинулись средневековые города. В первую очередь это Брашов, центр региона, где сохранились кварталы готической архитектуры. Один из самых популярных исторических памятников — Чёрная церковь, которая в XVII в. сильно пострадала от пожара, и с тех пор её стены имеют тёмный окрас. Будучи в Трансильвании, нельзя не поехать в знаменитый замок Дракулы, тем более он находится в селе Бран, в 30 км от Брашова. На самом деле величественная средневековая крепость принадлежала разным хозяевам, а князь Влад Цепеш там лишь иногда ночевал, да и то историки опровергают эти сведения. Тем не менее легендарное место привлекает массу туристов. Нынешние его владельцы, потомки королевской семьи Габсбургов, отреставрировали замок и сделали там музей, включающий коллекцию артефактов из фильмов, посвящённых Дракуле.

Трансильвания богата не только историей — в регионе колоритная кухня. В местных ресторанах можно насладиться мамалыгой, барашком по-дракуловски и цуйкой (местным 60-градусным самогоном).

Польша, Закопане

Цена переезда туда и обратно: 3,3 тыс. грн — самолётом до Кракова, 240 грн — поездом до Закопане

Средняя цена проживания за двое суток: 2 тыс. грн

Средняя цена за обед в ресторане: 380 грн

Минимальный бюджет поездки на одного человека: 6,5 тыс. грн

Популярное место зимнего отдыха — польский курорт Закопане. До него удобно добираться из Кракова, откуда ходят поезда и автобусы. 100 км до Закопане вы преодолеете за три-четыре часа. Этот город расположен в польских Татрах — живописном горном массиве, где более 60 лет работает национальный природный парк. К услугам туристов — многочисленные пешие маршруты, охватывающие 250 км троп. Одним из самых популярных природных объектов в Высоких Татрах стало озеро Морске Око — большое, окружённое горами и лесами из кедровой сосны. К озеру добираются пешком, дорога занимает два часа от ближайшей автострады. Вокруг Закопане разбросаны многочисленные старинные деревни и городки, где есть памятники архитектуры, отмеченные ЮНЕСКО. Один из них, Новый Тарг, будет удобным отправным пунктом для прогулок на природе. А ещё по четвергам здесь проводят традиционные ярмарки, где можно запастись сувенирами.

Болгария, Самоков

Цена переезда туда и обратно: 4,4 тыс. грн — самолётом до Софии, 180 грн — автобусом до Самокова

Средняя цена проживания за двое суток: 1,5 тыс. грн

Средняя цена за обед в ресторане: 250 грн

Минимальный бюджет поездки на одного человека: 7,1 тыс. грн

В 55 км к югу от Софии находится горный массив Рила-Планина, место зимнего отдыха в Болгарии. В котловине между горными вершинами расположен старинный город Самоков — удобное место, чтобы ознакомиться с местными достопримечательностями. Дело в том, что в самоковской общине находится горнолыжный курорт Боровец, у горы Рила. Это историческое место, где в прошлом короли Болгарии устраивали зимнюю охоту. От тех времён остались несколько резиденций в горах, к примеру, Бистрица, куда интересно съездить на экскурсию. Вокруг самого Самокова красивые окрестности, в долине протекает река Искир, на ней много лесистых островов. Недалеко от Самокова находится один из входов в Национальный парк Рила, крупнейший в Болгарии, с красивыми скалами, лесами и озёрами. Кроме прогулок и экскурсий в этом болгарском регионе можно съездить на воды. В городке Сапарева-Баня, в 30 км от Самокова, находится самый горячий в Европе источник минеральной воды, температура которой достигает 1030C, а в самом центре города бьёт гейзер.

Германия, Гармиш-Партенкирхен

Цена переезда туда и обратно: 4,8 тыс. грн — самолётом до Мюнхена, 400 грн — поездом до Гармиш-Партенкирхена

Средняя цена проживания за двое суток: 3,5 тыс. грн

Средняя цена за обед в ресторане: 600 грн

Минимальный бюджет поездки на одного человека: 10,7 тыс. грн

В Западной Европе больше всего снега в Альпах, поэтому горный регион пользуется высоким спросом у туристов. Это отражается на ценах: стоимость зимнего отдыха на курортах Швейцарии или Австрии на порядок выше, чем в восточноевропейских странах. Но есть и сравнительно демократичный вариант — община Гармиш-Партенкирхен в Баварских Альпах на юге страны. Она расположена в долине у подножия горы Цугшпитце, где в 1936 году была зимняя Олимпиада, а ныне проводятся мировые чемпионаты по зимним видам спорта. Однако и для тех, кто спортом не увлекается, в Гармиш-Партенкирхене найдётся немало развлечений. К примеру, для любителей пощекотать нервы действует обзорная площадка AlpspiX — х-образная платформа со стеклянным полом, установленная на высоте 2 тыс. м. С неё вы увидите невероятную панораму на Цугшпитце и другие альпийские вершины, а также долины между ними. Обзорная площадка работает круглый год, однако в зимнее время может временно закрываться, если погода плохая.

В самом Гармиш-Партенкирхене также есть чем заняться. Например, посмотреть старинные баварские дома с сохранившимися росписями на фасадах, поездить по окрестным дворцам и замкам, посетить ущелье Партнахкламм с очень красивыми водопадами.