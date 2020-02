Суперсоник, Мулан и Джеймс Бонд: какие новые трейлеры показали во время трансляции Super Bowl

Super Bowl (суперкубок) - финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) США прошел в это воскресение. Традиционно, это грандиозное шоу, которое собирает у экранов более ста миллионов зрителей. Но, кроме того, что это важнейшее спортивное событие, это еще и культурное событие. Об это пишет VOX.

Ведь именно во время трансляции финальной игры телеканалы, рекламодатели и даже политики показывают свои рекламные ролики, а телестудии именно на эту ночь приберегают новые трейлеры своих фильмов.

В этом году были показаны трейлеры некоторых фильмов, чья премьера состоится в ближайшие месяцы. И это были совершенно новые видеоролики кинокартин "Мулан", "Суперсоник", "Тихое место" и прочих. Фильм про Джеймса Бонда также был представлен.

Соник в кино (Sonic the Hedgehog), премьера 14 февраля 2020 года

Человек-невидимка (The Invisible Man), премьера 28 февраля 2020 года

Тихое место, часть II (A Quiet Place Part II), премьера 20 марта 2020 года

Мулан (Mulan), 27 марта 2020 года

Губка Боб в бегах (The SpongeBob Movie: Sponge on the Run), премьера 22 мая 2020 года

Не время умирать (No Time to Die), премьера 10 апреля 2020 года

Черная вдова (Black Widow), премьера 1 мая 2020 года

Лучший стрелок: Мэверик (Top Gun: Maverick), премьера 26 июня 2020 года

