Выступление Джей Ло и Шакиры на Super Bowl: язык последней стал мемом

В 2020 году финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) США проходила на стадионе Hard Rock в Майами, Флорида. И традиционное музыкальное выступление в перерыве превзошло все ожидания. Об этом пишет Fox5.

14 минут между собой поделили Дженнифер Лопес и Шакира. В конце они вместе появились на сцене. Также одну песню исполнила дочь Джей Ло 11-летняя Эмме Марибель Муньис. Она исполнила хит своей матери “Let’s Get Loud” вместе с детским хором.

Выступление дочери Джей Ло на Супербоуле/Фото: Wireimage

И хоть шоу получилось впечатляющим: певицы умудрились сменить несколько нарядов, а Джей Ло даже исполнила несколько па на шесте, продемонстрировав, что еще не забыла, чему научилась во время напряженной подготовки к съемкам в фильме "Стриптизерши", но мемом все-таки стал эпизод из выступления Шакиры.

Позже в соцсетях пояснили, что это движение языком – традиционный способ выразить радость в арабской культуре (отец Шакиры - ливанец).

Перевод: Шакира была прекрасна, она выразила свое счастье этим движением языка, которое называется "загрута" (zaghrouta). Это способ выразить счастье и радость в арабской культуре. Ее отец ливанец, а элементы этого движения можно найти и в других культурах

Но большинство об этом не знало, и Сеть заполонили мемы. Кто-то из пользователей даже пошутил, что мемы про язык Шакиры ширятся быстрей, чем коронавирус.

Перевод: Шакира высунула свой язык в перерыве финала и это будет следущим наибольшим мемом, попомните мои слова

Перевод: и кто это еще делал это?

Перевод: Шакира издала такой звук, будто она приманивает медуз. (Скриншот из мультфильма про Губку Боба)

Перевод: стриптизерский шест; агрессивные движения языком; дети в клетках... это новые ритуалы для семейного просмотра Супербоула

А некоторые отметили, что костюм для выступления Шакиры подозрительно напоминает костюм исполнительницы Газель, которую она озвучила в мультфильме "Зоотрополис".

Выступление на Super Bowl – это большая честь для исполнителя. Так, ранее свои номера показывали Джастин Тимберлейк, Леди Гага, Кэти Перри, Maroon 5, Coldplay, Бруно Марс, Бейонсе и многие другие.

Так, в 2012 году в перерыве выступала Мадонна, в 2006-м - The Rolling Stones, а в 1993-м – Майкл Джексон. А начиналось все в 1967 году с марширующего оркестра университета Аризоны.

Как ранее писал Фокус:

Чемпионом Национальной футбольной лиги (НФЛ) США впервые с 1970 года стала команда "Канзас-Сити Чифс". Она со счетом 31:20 победила "Сан-Франциско 49". Финальная игра прошла в ночь со 2 на 3 февраля в Майами в присутствии 62,5 тысяч зрителей.