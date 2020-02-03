Сказочная недвижимость: в Британии продают "кривой домик", снимавшийся в фильмах про Гарри Поттера

В живописной английской деревеньке Лавенхем в графстве Саффолк, продается 600-летний домик, который снимался в фильмах про Гарри Поттера. Об этом пишет Daily Mail.

"Кривой дом" был построен в 1395 году и от времени наклонился в сторону, сейчас он стоит, опираясь на соседние дома.

Но, несмотря на это, его продают за солидную сумму в 525 тысяч фунтов стерлингов. За эти деньги покупатель получит две спальни, одна из которых с ванной у кровати, совмещенный санузел, гостиную с кухней и столовую.

Также к особняку полагается задний дворик с газоном.

Ранее в доме располагалась чайная, до этого – картинная галерея. А еще домик "снимался" в фильмах про Гарри Поттера, впрочем, как и весь Лавенхем. В деревне сохранилось несколько улиц со средневековыми домами. Так, рядом уже несколько лет продается дом De Vere House 15-го века. Он изображал дом родителей Гарри Поттера в Годриковой долине.

Как ранее писал Фокус:

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