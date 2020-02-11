Новый скандал при дворе: Питер Филлипс, старший внук королевы, разводится с женой

Питер Марк Эндрю Филлипс – пятнадцатый в очереди на трон Великобритании. Он первый и единственный ребенок принцессы Анны, дочери Елизаветы ІІ и старший внук королевы. В 2008 году Питер женился на канадке Отем Келли, с которой познакомился на Гран-при "Формулы-1". У них родились две дочери – Саванна Энн Кэтлин и Айла Элизабет. А сегодня стало известно, что пара разводится. Об этом пишет Daily Mail.

Если слухи подтвердятся и королевскую семью ждет еще один развод, то Отем вполне может уехать на родину, в Канаду, и забрать детей. СМИ считают, что на нее повлияло решение Меган Маркл и принца Гарри, которые сложили с себя полномочия членов королевской семьи и покинули Британию.

По информации инсайдеров, у супругов были некоторые проблемы в семейной жизни, но они их не афишировали. Также сообщается, что инициатором развода выступила именно Отем, а Питер Филлипс «опустошен и раздавлен». Он не был готов к такому решению жены.

Королева также расстроена, потому что у нее были "хорошие отношения" с Отем. И она переживает из-за внука

Как ранее писал Фокус:

Это не первый скандал, в котором «засветился» Питер. Недавно он снялся в китайской рекламе молока.