Мэй Маск сходила на Неделю моды в Нью-Йорке и рассказала о своем модельном прошлом

Мать миллиардера Илона Маска была замечена в первом ряду на показе Sally LaPointe на Неделе моды в Нью-Йорке. Сама модель в прошлом, Мэй сейчас иногда принимает участие в показах и фотосессиях, но чаще наблюдает за шоу из первого ряда. Об этом пишет NYpost.

71-летняя модель агентства IMG Models рассказала журналистам, каково было ходить по подиуму во времена ее молодости.

Фото: NYpost

"Я принимала участие в показах с 15 лет. Это было мило. Мы сами делали себе прически и макияж. Привозили свою обувь, украшения и шиньоны, если требовалось. Выходили за показ по шесть раз и умели переодеваться за полминуты. Теперь модель выходит один раз и ее готовит к показу целая команда. Так, конечно, легче", - рассказала Мэй.

Но она отметила, что навыки, приобретенные в юности, помогают ей и сейчас. Она может очень быстро собраться на мероприятие, и ничья помощь ей не требуется.

В 1969 году Мэй стала финалисткой конкурса красоты "Мисс Южная Африка". В 1970 году она вышла замуж за Эррола Маска — южноафриканского инженера, которого она встретила в школе. Позже развелась и уехала в Канаду, где продолжила модельную карьеру, а также получила диплом диетолога.

Фото: Variety

Сейчас Мэй с нетерпением ждет появления на свет своего одинадцатого внука. Подруга Илона Маска, певица Граймс сообщила, что ждет ребенка в начале года. Для Илона это будет уже шестой ребенок.

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