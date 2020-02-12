Мэй Маск сходила на Неделю моды в Нью-Йорке и рассказала о своем модельном прошлом
Мать миллиардера Илона Маска была замечена в первом ряду на показе Sally LaPointe на Неделе моды в Нью-Йорке. Сама модель в прошлом, Мэй сейчас иногда принимает участие в показах и фотосессиях, но чаще наблюдает за шоу из первого ряда. Об этом пишет NYpost.
71-летняя модель агентства IMG Models рассказала журналистам, каково было ходить по подиуму во времена ее молодости.
Фото: NYpost
"Я принимала участие в показах с 15 лет. Это было мило. Мы сами делали себе прически и макияж. Привозили свою обувь, украшения и шиньоны, если требовалось. Выходили за показ по шесть раз и умели переодеваться за полминуты. Теперь модель выходит один раз и ее готовит к показу целая команда. Так, конечно, легче", - рассказала Мэй.
Но она отметила, что навыки, приобретенные в юности, помогают ей и сейчас. Она может очень быстро собраться на мероприятие, и ничья помощь ей не требуется.
В 1969 году Мэй стала финалисткой конкурса красоты "Мисс Южная Африка". В 1970 году она вышла замуж за Эррола Маска — южноафриканского инженера, которого она встретила в школе. Позже развелась и уехала в Канаду, где продолжила модельную карьеру, а также получила диплом диетолога.
Фото: Variety
Сейчас Мэй с нетерпением ждет появления на свет своего одинадцатого внука. Подруга Илона Маска, певица Граймс сообщила, что ждет ребенка в начале года. Для Илона это будет уже шестой ребенок.
Как ранее писал Фокус:
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