Елизавета II запретила принцу Гарри и его жене использовать титул в коммерческих целях

Принц Гарри с женой впали в немилость. Королева Елизавета II запретила им использовать титул герцогов Сассекских и слово "королевский" в их бизнес-проектах. Об этом пишет Daily Mail.

Это не первая санкция королевы, которая последовала за скандальным решением принца и его жены сложить с себя королевские полномочия, отойти от дел семьи и переехать из Великобритании.

В частности, речь идет об использовании этого слова в названии их некоммерческой благотворительной организации Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex, о создании которой они объявили, переехав в Канаду.

Меган и принц Гарри во время одного из официальных визитов

Герцог и герцогиня Сассекские потратили десятки тысяч фунтов на новый веб-сайт Sussex Royal и их чрезвычайно популярный канал в Instagram @sussexroyal, в котором у них более 11 миллионов подписчиков. Также они хотели зарегистрировать Sussex Royal в качестве глобального товарного знака и выпускать под этим брендом одежду, канцелярию, книги и социальные услуги. Причем они начали эту работу еще до того, как объявить семье о своих планах и уехать в Канаду. Теперь им предстоит не менее глобальный ребрендинг.

Меган и королева на скачках в Аскоте/Фото: REX

Ранее Елизавета II лишила их титулов Их Высочеств и обязала выплатить казне средства, потраченные на ремонт их резиденции.

По слухам, Меган и Гарри "смирились с решением королевы, хоть и сильно опечалены".

Как ранее писал Фокус:

Гарри и Меган уже нежеланные гости: большинство канадцев не хочет платить за их охрану. Был проведен опрос, и 77 процента канадцев высказались против того, чтобы круглосуточная охрана Меган Маркл, принца и их первенства оплачивалась из кармана налогоплательщиков. К слову, эти услуги могут обойтись до шести миллионов фунтов стерлингов в год. Так как охрана круглосуточная и привлечены высококвалифицированные работники.