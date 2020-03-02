Похититель маршруток: в Ровно дважды за неделю задержали подростка за угон маршрутного такси

В Ровно 16-летний парень угнал маршрутное такси. Причем это уже второе подобное похищение, которое он совершил за неделю. Об этом сообщают в Нацполиции.

"Угонщика-рецидивиста" задержали в ночь на 2 марта за рулем маршрутки № 66, когда он заправлял машину. Оказалось, что он угнал ее со стоянки, нажав на кнопку аварийного открытия дверей. Ему "повезло", ключи лежали под козырьком.

Его узнал случайный прохожий, который знал о предыдущем похищении 26 февраля. Он и сообщил в полицию. Тогда этот же подросток угнал маршрутку № 51. Правоохранители отмечают, что при задержании парень был трезв, как и при первом похищении. Любопытно, что во время своего "дебюта" подросток сначала катался по окрестным селам, а потом вышел на маршрут и спокойно развозил по городу пассажиров, а те даже оплачивали проезд. И невольно стали соучастниками преступления, когда автобус остановила полиция.

В первом случае о похищении сообщил ее водитель, когда не обнаружил автобус, выйдя из дома. Он рассказал, что ключи оставлял в тайном месте в салоне.

Подростка ждет психиатрическая экспертиза. Следователи подали прошение о круглосуточном домашнем аресте. Дело расследуют по статье "Незаконное завладение транспортным средством". Подростку угрожает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Как ранее писал Фокус:

В Соломенском районе Киева утром 1 марта загорелась маршрутка. Водитель успел вывести всех пассажиров из салона, однако сам получил ожоги. Возгорание транспортного средства произошло на остановке вблизи Апелляционного суда. По информации свидетелей происшествия, у маршрутки загорелся двигатель.