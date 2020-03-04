Смена ориентиров: Pornhub выпустит первый непорнографический фильм

Pornhub выпустят первый за свою 13-летнюю историю непорнографический фильм. Правда он все равно будет для взрослых. И расскажет о стриптиз-клубах для чернокожих лесбиянок. Об этом пишет Variety.

Таким образом сайт, знаменитый своим порнографическим контентом и 42 миллиардами посещений за прошлый год хочет расширить свою аудиторию и диверсифицировать свои портфели контента.

Речь идет о документальном фильме под названием "Shakedown" от режиссера и концептуального художника Лейлы Вайнрауб. Первый показ фильма состоялся в 2018 году в МоМА и На Берлинале и произвел фурор.

Картина расскажет о посетителях и работниках лесбийского стрип-клуба Shakedown Angels в Лос-Анджелесе, который Лейла посещала несколько лет и каждый раз уходила оттуда с коротким видеороликом, или интервью. Фильм предлагает "юмористический, чувственный и информативный взгляд на яркую субкультуру".

"Shakedown" будет транслироваться на Pornhub бесплатно в течение всего марта, а затем выйдет в эфир на канале Criterion и, наконец, летом - в магазине iTunes.

Вайнрауб надеется привлечь женщин-пользователей Pornhub. Хотя сайт не может жаловаться на недостаток посещений. 115 миллионов человек заходят на сайт каждый день, а, чтобы посмотреть весь контент потребуется 169 лет.

Как ранее писал Фокус:

Известный порноресурс с откровенным содержанием последовал примеру все вокруг и подвел итоги 2019 года. Они оказались весьма интересны. Самый популярный запрос в 2019 году — любительское порно. На втором месте оказались инопланетяне благодаря штурму "Зоны 51" — шуточному предложению захватить военную базу в США, чтобы посмотреть на пришельцев, которое воплотилось в реальность. На третьем – порно от первого лица.