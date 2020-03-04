Книга раздора: Сын Вуди Аллена со скандалом покинул издательство, в котором печатается его отец

Известный режиссер Вуди Аллен наконец закончил свою автобиографию Apropos of Nothing ("Относительно ничего") и с огромным трудом нашел издательство, которое согласилось ее напечатать. Однако история на этом не закончилась. Это решение издателей Grand Central Publishing, и их подразделения Hachette Book Group оскорбило сына режиссера, Ронана Фэрроу, который первым начал пользоваться услугами данной компании. Об этом пишет Variety.

Ронан Фэрроу получил Пулитцеровскую премию за расследование дела Харви Вайнштейна, опубликованное в журнале The New Yorker. Также он написал книгу под названием "Поймай и убей", в которой рассказывается о том, как "влиятельные люди вроде Харви Вайнштейна и Вуди Аллена избегают ответственности за сексуальное насилие".

Ронан Фэрроу с матерью/Фото: REX

Его отношения с отцом окончательно испортились, когда Дилан, приемная дочь Аллена и Мии Фэрроу обвинила Вуди в сексуальном насилии. Сам режиссер все отрицал и заявил, что не приставал к Дилан. "Я любил ее. Надеюсь, однажды она поймет, что лишилась любящего отца из-за своей матери, которая учила ее ненависти и оказывала на нее психологическое давление", - заявил Вуди.

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Дилан Фэрроу и Мия Фэрроу/Фото: Time

Но не в его пользу сыграла женитьба на другой приемной дочери Мии Фэрроу Сун-и Превен. На момент свадьбы в 1992 году разница в возрасте составляла 35 лет.

После откроенного признания Дилан и предоставленных ею доказательств, у режиссера начались проблемы. Его фильм "Дождливый день в Нью-Йорке" до сих пор нельзя посмотреть ни на одной платформе в США. Amazon отказались от прав на картину, а другой дистрибьютор так и не нашелся. А автобиографию не хотело печатать ни одно из крупных издательств.

Вуди Аллен и Сун-И Превен на Каннском фестивале/Фото: REX

И хоть анонсировано, что "Относительно ничего" выйдет уже 7 апреля, но в последний момент может все изменится.

Ронан Фэрроу уже заявил, что покидает издательство, предавшее его. "Hachette, мой издатель, приобрел мемуары Вуди Аллена после того, как другие крупные издатели отказались сделать это. Он скрыл это от меня и своих собственных сотрудников, пока мы работали над "Поймай и убей".

С моей сестрой Дилан никогда не связывались, чтобы она опровергла или отрицала жестокое обращение, которому она подверглась от рук Вуди Аллена. А ее заслуживающее доверия утверждение подкреплено отчетами и доказательствами. Я посоветовал Hachette из уважения к своим читателям, авторам и репутации провести тщательную проверку повествования Вуди Аллена, в частности любого утверждения, которое подразумевает, что моя сестра не говорит правду", - заявил Ронан.



Как ранее писал Фокус:

Знаменитый американский режиссер Вуди Аллен подал иск на 68 миллионов долларов против Amazon Studios. Причина - в отказе из-за отказе стримера выпустить в прокат четыре картины режиссера.