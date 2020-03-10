Во Франции умер звезда фильма "Седьмая печать" Макс фон Сюдов

Во Франции в возрасте 90 лет скончался шведский актер Макс фон Сюдов. Об этом сообщает The Guardian.

Макс фон Сюдов был одним из главных героев культового режиссера Ингмара Бергмана. Актер снялся в 11 картинах Бергмана, включая "Седьмую печать", "Земляничную поляну", "Девичий источник", "Причастие" и "Стыд".

Лучшими картинами, в которых снялся Макс фон Сюдов, называют "Экзорциста" Уильяма Фридкина, "Три дня Кондора" Сидни Поллака, "Ханна и ее сестры" Вуди Аллена, "Особое мнение" Стивена Спилберга, "Скафандр и бабочка" Джулиана Шнабеля.

Одной из самых популярных ролей актера является Трехглазый ворон в сериале "Игра престолов".

Макс фон Сюдов является двукратным номинантом на "Оскар" за роли в драмах "Пелле-завоеватель" (1987) и "Жутко громко и запредельно близко" (2011).

Как ранее сообщал Фокус:

Американская певица Кэти Перри выбрала оригинальный способ, чтобы сообщить о своей первой беременности. Кэти презентовала новый клип на песню Never Worn White.