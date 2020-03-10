Cеть отелей Premier победила в двух номинациях международной премии INTERNATIONAL HOSPITALITY AWARDS 2019

Сеть Premier, под управлением гостиничного оператора «Премьер Интернешнл», уже в пятый раз получила главную награду – BEST LOCAL CHAIN.

Полтавский Premier Hotel Palazzo признан BEST SMALL CITY HOTEL.

Лучшие отели были объявлены 1 марта в Киеве на торжественной церемонии, в которой приняли участие представители 18 стран.

Международная премия в сфере гостеприимства присуждается в 27 номинациях, охватывающих практически все сферы современного рынка гостеприимства. 8000 гостиничных объектов участвовали на этапе отбора, из них было отобрано 300 номинантов, 127 финалистов и 27 отелей, ставших победителями.

Оценка номинантов формируется из двух составляющих:

Мнение международного жюри (50% результата), в состав которого входят эксперты из стран-участниц – представители компаний индустрии гостеприимства с мировым именем. Рейтинг крупнейших онлайн ресурсов с отзывами: Booking.com (25% результата) и TrustYou.com (25% результата).

Международная аудиторская компания Grant Thornton Ukraine отвечала за прозрачность оценки и подсчет результатов.

INTERNATIONAL HOSPITALITY AWARDS уже четвертый год имеет международный статус. Цель премии — выбор лучших среди украинских и зарубежных отелей по результатам годовой деятельности. Премия была создана в 2010 году с миссией развития индустрии гостеприимства и формирования конкурентоспособности через достижения в отельной сфере.

Сеть отелей Premier — это 17 отелей от 3* до 5*, объединенных единым стандартом качества, более 2100 номеров, 12 туристических направлений в Украине и первый европейский отель под брендом Premier в Венгрии (Мишкольц).

Поздравляем всех финалистов и победителей INTERNATIONAL HOSPITALITY AWARDS 2019!