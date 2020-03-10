В белоснежном платье от Chanel. Кира Найтли появилась на премьере фильма "Мисс Плохое поведение"

В Лондоне состоялась премьера фильма "Мисс Плохое поведение". Одна из главных звезд картины Кира Найтли посетила мероприятие в белоснежном платье от своего любимого бренда Chanel, украшенном кружевом и поясом со сверкающей пряжкой. Об этом сообщает Associated Press.

Образ актрисы дополняли черные босоножки от Roger Vivier и крупные сверкающие серьги.

Компанию Найтли составили Сьюки Уотерхаус, Кили Хоус и Гугу Эмбата-Ро, также сыгравшие в " Мисс Плохое поведение". Совместно они общались с поклонниками и отвечали на вопросы журналистов.

Мировая премьера кинокартины запланирована на 12 марта. Фильм расскажет о женщинах, которые решились сорвать конкурс красоты "Мисс мира" в Лондоне в 1970 году. Найтли сыграла роль феминистки Салли Александер, которая является лидером женского движения.

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