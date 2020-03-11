Прогресивний ресторан нашого часу

Boho - прогресивний ресторан і місце розваг, що постійно намагається йти в ногу з часом і дивувати своїх гостей. Цього разу новинкою стало барне меню в форматі VR «virtual reality». Для цього гостям пропонується одягнути vr-окуляри і зануритися у віртуальну барну кімнату, в якій вони спостерігають процес приготування коктейлів і проводити асоціативний ряд разом з його інгредієнтами і аксесуарами. Подивившись 12 короткометражних епізодів, ви можете підкріпити візуальну картинку - смаковими рецепторами, замовивши будь-який коктейль на вибір.

Нова коктейльна карта Boho побудована на основі всіх останніх трендів міксології. Бар-шеф Андрій Жилан при створенні меню сміливо підійшов до питання власного виробництва, застосувавши нестандартний підхід до давно знайомих продуктів. Так ми можемо побачити сироп з гречки в поєднанні з віскі, смак смаженої картоплі в коктейлі sour, який зроблений на текілі. Для ексцентричної подачі бармени стали використовувати Flavored Blaster, який не тільки надає ефект несподіванки, але і доповнює коктейль ароматом.

https://boho.kiev.ua/

38 (094) 828 58 48

вул. Федорова, 4