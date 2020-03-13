Рук не пожимали и обошлись без поцелуев: президент Франции с супругой встретились с королем Испании
В Париже состоялась торжественная церемония в честь первого Национального дня памяти жертв терроризма, который отныне будет официально вписан в мемориальный календарь Франции. И к Эммануэлю и Брижит Макрон присоединились король и королева Испании Филипп VI и Летиция. Об этом пишет News Republic.
Но самым интересным во время этого визита стало изменения приветственного протокола. Из-за коронавируса президент и король решили ограничиться бесконтактным приветствием.
Эммануэль Макрон использовал индийский приветственный жест "намасте", а королеве Летиции послал воздушный поцелуй.
Все вместе позже они приняли участие в торжественном обеде, а после отправились на площадь Трокадеро, где прошла официальная часть церемонии, где король и президент отдали дань памяти жертвам террористических атак.
Как ранее писал Фокус:
- Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи заразилась коронавирусом. Жена премьера будет находиться в изоляции, она почувствовала недомогание после возвращения из Великобритании. Болезнь протекает в мягкой форме. У самого премьер-министра нет признаков заражения, но он будет в течение 14 дней находиться на домашнем карантине.
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