iPhone Xr стал самым продаваемым смартфоном по итогам года: кто покупает гаджет в Украине

iPhone Xr стал самым востребованным мобильным гаджетом в 2019 году. Убедиться в этом можно благодаря рейтингу, обнародованному аналитической корпорацией Omdia. Помимо разработок Apple, в топ из-за рекордного уровня продаж также попали разработки Самсунг и Xiaomi.



Если в 2018 году продукции Apple досталось 6 строчек рейтинга из 10, то в 2019 в список смогли «прорваться» 5 брендовых продуктов. Рекордный уровень продаваемости показали модели Xr, 11, 11 Про Макс и 11 Про. Востребованным даже спустя 3 года после выхода остался восьмой Айфон.

Конкурентами Айфонов стали девайсы Самсунг из семейства Galaxy (бюджетные линейки A и J), а также недорогой гаджет от компании Сяоми. Приятно удивил аналитиков смартфон Redmi Note 7. Он закрепил за собой 8 позицию в составленном рейтинге.

Рекордные продажи: сколько и каких Айфонов продали в Apple?

За четыре квартала 2019 года по официальным данным было поставлено свыше 46 миллионов Айфон Xr. Для сравнения, в 2018 году эта же модель была продана 22 миллиона раз. Вероятно, причиной популярности устройства стала его демократичная (в сравнении с другими моделями из серии X) стоимость.

На повышенный интерес пользователей к «бюджетным» Айфонам указывают и продажи iPhone 11, которому в топе досталось второе место.

Это интересно: В декабре 2019 года количество владельцев iPhone 11 во всем мире превышало 37 000 000.

Узнать, какую цену в Украине платят за iPhone Xr сейчас можно тут https://www.moyo.ua/telecommunication/smart/iphone_xr/.

Айфон 11 Про Макс закрепил за собой шестую позицию в рейтинге – за 2019 год владельцами этого устройства стали 17,6 миллионов пользователей. От нового флагманского смартфона практически не отстает и восьмой Айфон. За год количество его владельцев увеличилось на 17,4 миллиона.

Модель с приставкой Про занимает предпоследнюю позицию в десятке – ее за прошлый год купили 15,5 миллионов раз.

Кто покупает Айфон 10xr в Украине

Украинские пользователи однозначно повлияли на уровень продаваемости смартфона в мире. Сегодня этот гаджет используют блогеры, эстрадные исполнители, телеведущие и представители многих других профессий.

Айфон Xr отлично подходит для работы с электронными таблицами и текстом, ретуширования мобильной фотографии и общения в мессенджерах. Это удачное решение для бизнеса и коммуникации.

По мнению специалистов Omdia, Айфон будет оставаться в десятке самых продаваемых смартфонов еще, как минимум, несколько лет. Причина повышенного внимания покупателей к нему – баланс между ценой и качеством, который удалось сохранить Apple.