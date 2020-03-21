Хочу быть Львом, но по гороскопу Овен. Какому астрологическому прогнозу можно верить?

Астрология считается лженаукой и осуждается большинством мировых религий. Но при этом популярность ее не снижается. Казалось бы, ну кто в современном цифровом мире будет доверять свою судьбу астрологическим прогнозам? А нет. В Сети тысячи лайков собирают шутки про ретроградный Меркурий и астрологические прогнозы, начиная с шуточного: "какой ты покемон по гороскопу" и заканчивая более серьезными: "когда ты встретишь свою настоящую любовь". Люди могут и не верить в гороскоп, но все равно его читают. Фокус решил выяснить, какому гороскопу все же можно доверять.

В пятницу "звездочеты" отметили профессиональный праздник – Всемирный день астрологии. Для многих эта дата больше известна как День весеннего равноденствия, когда ночь по длительности после зимы сравнивается с днем. Астрологи выбрали эту дату для своего праздника неспроста, поскольку с этого дня отсчитывается новый астрологический год – Солнце вступает в знак Овна. Хотя праздник и относительно молодой, отмечают его как и сами астрологи, так и их ученики, последователи и те, кто доверяет свою судьбу звездному небу.

Верю – не верю

Сегодня гороскопы можно найти в каждом журнале, газете и даже на рекламной брошюре. Пожалуй, одна из самых читаемых страниц – та, где печатают астрологический прогноз. А сколько этого добра в интернете – на любой вкус, цвет и настроение. Многие начинают свой день не с чашки кофе, а именно с прочтения гороскопа, и практически каждый человек в мире задавался вопросом – стоит ли верить таким астрологическим прогнозам? Астролог Анастасия Корытцева рассказала Фокусу, какие гороскопы более эффективны и как правильно выбрать своего "звездочета".

Начнем с простого. Слово "зодиак" означает "круг из животных", а гороскоп – схематичное изображение положений планет на определенный момент времени. Его интерпретация – основа астрологического прогноза. Знак зодиака – это база, на которую опираются основы личности, но для более точных прогнозов важно знать свой лунный знак (он тесно связан с эмоциями), также растущий или асцендентный (восходящий) и все они зависят от места и времени рождения. К примеру, два человека, рожденных в один день и год, но один на час раньше другого – у одного асцендент в Весах, а у другого уже – в Скорпионе, и полагаться этим двум на один общий гороскоп все равно, что в лотерею играть – повезет, не повезет.

Градация эффективности астрологических прогнозов

Начнем с низов, так сказать.

"Самый неэффективный астрологический прогноз – написанный копирайтером. Такие гороскопы пишутся больше для себя, чем для людей. Попадет в предсказания или нет, это уже дело везения" – говорит астролог Анастасия Корытцева.

Следующий в списке и на одном уровне с предыдущим – гороскоп на день или на неделю для определенного знака, даже написанный астрологом.

"Знак зодиака – это положение Солнца в знаке и получается, что приблизительно 30 дней Солнце находится в каждом знаке. Но помимо этого в астрологии используется как минимум 7 планет (некоторые используют десять) а еще есть астероиды, фиктивные планеты и важные точки и вот это все несет немаловажную информацию, но не учитывается в составлении гороскопа на день и на неделю. Как не учитывается и время рождения, которое определяет асцендент", – продолжает астролог.

В таком случае астрологический прогноз выглядит как опять-таки лотерея – тем, кто родился на рассвете, когда восходящий знак совпадает с положением Солнца (например, Скорпион с асцендентом в Скорпионе) усиливает характеристики знака зодиака – прогноз может и подойти. По словам астролога, получается это 1/12 (одна двенадцатая) людей может отреагировать на такой гороскоп положительно, и почувствовать, что прогноз дает эффект.

"Только для небольшой части людей такой гороскоп будет важным и только по тем темам, за которые отвечает Солнце. Но по большому счету такой астрологический прогноз имеет очень примитивный подход и эффективность невелика".

Прогноз на месяц или год. Вот здесь уже эффективность прогноза увеличивается. За месяц (и даже за год) планеты совершают больше движений и перемещений, и прогноз трендов, событий может сыграть верно, для знаков зодиака. Не все сбудется, но вероятность увеличивается в разы по сравнению с предыдущими астрологическими прогнозами.

Одним из самых эффективных является прогноз-описание ситуации на небе.

Например, уже нашумевший в социальных сетях ретроградный Меркурий. О нем даже анекдоты сочиняют. Меркурий символизирует творчество, новые идеи, активность мышления, повышенную коммуникацию, развитие деловых и торговых навыков. И получается, что когда эта планета находится в ретроградном периоде все, за что отвечает Меркурий или притормаживается, или идет в обратном направлении. Распространяется, в первую очередь, на активность человека на работе, во время учебы и общения в целом. Поскольку планета движется в обратном направлении, то во всем этом могут возникать задержки и сложности.

"В этот период действительно может ломаться техника, срываться встречи и деловые поездки. И для кого-то это будет больше ощутимей, например, для Близнецов, ведь Меркурий управляет этим знаком. А кто-то даже и не заметит перемен. Скажем, для тех же Скорпионов куда важнее будет период ретроградного Марса (это их планета). Но это не значит что, скажем, Близнецы будут "страдать" три месяца в году из-за Меркурия. Все зависит от того, какие точки в гороскопе задевает планета. Кому-то весенний период ретроградного Меркурия покажется значимым, кому-то летний. Но как бы там ни было, такие прогнозы, мне кажутся, полезными. Ведь зная прогноз-описание как ретроградный, так и затмений и новолуния, можно подготовиться к ситуации", – говорит астролог Анастасия Корытцева.

Эффективный гороскоп – индивидуальный

"Тут уже учитываются все планеты и их расположение в момент рождения человека и можно посмотреть, как разворачивается судьба индивидуально. Для этого нужно знать время рождения и место. Если известно лишь приблизительно утро или вечер – будет сложно составить прогноз. Если неизвестно даже это – составить такой прогноз невозможно. Угадывать? Слишком маленькая вероятность, что попадешь в точку. Но если все данные имеются, индивидуальный гороскоп будет эффективным", – рассказывает наша собеседница.

Найти своего "звездочета"

По словам Анастасии Корытцевой путь к "своему" астрологу состоит из трех шагов.

Первый: читая гороскоп, будь то в газете или в интернете, обращайте внимание на настроение прогноза. Если астролог нагнетает – от этого надо бежать. Хотя бы потому, чтобы с паранойей не сидеть дома в ретроградный Меркурий.

Второй: избегать манипуляций. Это вытекает из первого шага: запугивания и управление состоянием человека встречается во многих прогнозах. Это неправильный путь. Да и зачем читать о плохом, если человек должен быть настроен на хорошее? Ведь чтобы не говорили звезды, а судьба человека все равно в его руках.

Третий: самый важный шаг – доверие. Чем больше "звездочет" знает об обстоятельствах жизни человека, тем лучше сможет составить прогноз.

Выберите несколько гороскопов на разных ресурсах и остановитесь на том, что вам больше по душе. Проверьте если ли у астролога свой сайт – это важно чтобы у него были реальные лицо и имя.

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