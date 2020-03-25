Шварценеггер пожертвовал миллион долларов в помощь медикам

72-летний актер и бывший губернатор Калифорнии пожертвовал один миллион долларов фонду Frontline Responders Fund, который занимается поставкой критически важного оборудования в медучреждения. Об этом "Железный Арни" сообщил в Instagram и призвал всех присоединиться к нему.

Фонд пытается обеспечить больницы по всему миру масками, халатами, перчатками и всем необходимым для борьбы с вирусом.

Похоже, призыв актера, опубликованный сегодня утром, сработал, так как на счет фонду уже поступила более полумиллиона пожертвований.

"Я никогда не верил, что нужно сидеть на диване и жаловаться, но я всегда верил, что мы все должны внести свой вклад, чтобы улучшить ситуацию. Это простой способ помочь врачам, которые сейчас на передовой", - написал Шварценеггер.

Фото: Instagram schwarzenegger

Сейчас сам актер находится на самоизоляции дома на ранчо и призывает всех остальных последовать его примеру. Арни часто постит в соцсетях видео и фото со своими питомцами: собаками, осликом и пони, которые скрашивают ему вынужденный карантин.

Как ранее писал Фокус:

На прошлой неделе американский актер Кевин Бейкон запустил в Instagram флешмоб #IStayHomeFor ("Я остаюсь дома ради"), в котором призвал всех оставаться в самоизоляции. Суть челледжа, чтобы объяснить в посте, или написать на самодельном плакате ради кого и чего ты остаешься дома, а потом отметить друзей и знакомых, передав флешмоб дальше.