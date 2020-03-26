Боно и Will.i.am с друзьями записали песню про одиночество в самоизоляции

Фронтмен ирландской группы U2 Боно, а также рэпер Will.i.am выпустили трек Sing for Life на злобу дня. Они записали песню, посвященную одиночеству во время самоизоляции. Об этом пишет Businesswire.

К исполнителям присоединились американская актриса и певица Дженнифер Хадсон и японский пианист Yoshiki.

Музыканты не встречались лично, так как каждый из них находится в добровольной изоляции из-за пандемии коронавируса. На создание песни их вдохновили видеоролики из Италии: люди выходят на балконы и крыши, чтобы поддержать соседей.

"Пустые улицы не должны вызывать у вас депрессию или страх. Когда вы видите пустые улицы в это время, старайтесь чувствовать любовь. Пустые улицы - признак того, что человечество делает правильные вещи", - отметил участник группы The Black Eyed Peas.

"Эта песня была создана, чтобы принести радость людям. В такие времена творческие люди должны продолжать сотрудничать. Являетесь ли вы компьютерным гением, инженером, терапевтом или учителем, сидя на карантине, не означает, что вы одиноки. Прелесть международной связи в том, что в Сетиникто не одинок", - сказано в описании видео.

В клипе также было использовано видео со всего мира, где люди, вынужденные оставаться на карантине, все же стараются поддерживать друг друга музыкой и песнями.

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