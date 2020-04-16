Украинский фотограф сделала фотосессию обнаженной модели для журнала Playboy

Украинская фотохудожница Саша Самсонова, известная по снимкам Кайли Дженнер, Диты фон Тиз и других знаменитостей, стала автором фотосессии для нового номера Playboy. И продемонстрировала результаты своей работы в Instagram.

Героиней фото стала плюс-сайз-модель Алисия Оливас. Для девушки съемки в эротическом глянце стали дебютом, ранее для изданий такого рода она не фотографировалась.

Пока доступны только два снимка на одном Алисия, полностью обнаженная, позирует в бассейне, а на втором на ней чуть больше одежды – точнее, туника из сетки.

Саша Самсонова родилась в 1991 году в Ужгороде, в девять лет вместе с родителями переехала в Киев, где в 177 лет дебютировала в качестве фотографа. Ее первыми работами стала обложка украинского Harper’s Bazaar и проект журнала Pink "Женщины до 10 утра" с участием украинских звезд шоу-бизнеса.

Кайли Дженнер и Дита фон Тиз в работах Саши Самсоновой/все фото: sashasamsonova

В 2014 Саша переехала в Лос-Анджелес. Занимается съемкой клипов и фотосессиями богатых и знаменитых.

Как ранее писал Фокус:

Playboy совместно с компанией по производству нижнего белья и купальников Coco de Mer впервые за всю историю бренда выпустил собственную коллекцию. Коллекция имеет название Catch Me - "Поймай меня" и состоит из комплектов белья, в основе которого взят снимок из обложки журнала.