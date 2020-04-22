Почему ты ждал так долго? Сара Джессика Паркер прокомментировала изменение имиджа Криса Нота

Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе"

65-летний американский телевизионный актер Крис Нот на карантине решил кардинально сменить имидж и побрился наголо. Фото новой стрижки было опубликовано в официальном "Инстаграм" аккаунте актера.

"Я решил, что возиться с волосами на карантине - это чересчур" – прокомментировал снимок актер.

Реакция от коллеги по сериалу "Секс в большом городе" Сары Джессики Паркер не заставила себя долго ждать. Американская актриса лаконично прокомментировала изменения в имидже возлюбленного по телешоу.

"Почему ты ждал так долго?", - с удивлением спросила 55-летняя актриса.

Крис Нот известен по ролям в сериале "Закон и порядок" и "Секс в большом городе".

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