Первый трек за 8 лет: The Rolling Stones записали песню о пандемии в городе-призраке

Стиль жизни
Песня была написана более года назад, но музыканты изменили текст, чтобы он звучал актуально

Легендарная британская группа  The Rolling Stones выпустила первый трек за последние восемь лет. Вдохновение музыканты черпали в мрачной атмосфере пустых городов и пандемии коронавируса. Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке") вышел на канале группы в YouTube и на стриминговых сервисах. Об этом пишет The Guardian.

Примечательно, но песню вокалист Мик Джаггер и гитарист Кит Ричардс написали более года назад, но в свете последних событий текст несколько изменили. Мик признался, что ушло у них на это не более десяти минут. Для музыкального видео были собраны короткие ролики с опустевшими улицами Лондона. И несколько студийных роликов с записи трека.

В песне Джаггер поет об одиночестве, о невозможности встретится с женщиной и о том, как веселье закончилось.

Последний студийный альбом группы Blue and Lonesome вышел в декабре 2016 года, но состоял из каверов на знаменитые блюзовые произведения. До него 22-м по счету выходил лишь альбом A Bigger Bang (2005).

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