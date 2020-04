Первый трек за 8 лет: The Rolling Stones записали песню о пандемии в городе-призраке

Фото: The Rolling Stones

Легендарная британская группа The Rolling Stones выпустила первый трек за последние восемь лет. Вдохновение музыканты черпали в мрачной атмосфере пустых городов и пандемии коронавируса. Living in a Ghost Town ("Жизнь в городе-призраке") вышел на канале группы в YouTube и на стриминговых сервисах. Об этом пишет The Guardian.

Примечательно, но песню вокалист Мик Джаггер и гитарист Кит Ричардс написали более года назад, но в свете последних событий текст несколько изменили. Мик признался, что ушло у них на это не более десяти минут. Для музыкального видео были собраны короткие ролики с опустевшими улицами Лондона. И несколько студийных роликов с записи трека.

В песне Джаггер поет об одиночестве, о невозможности встретится с женщиной и о том, как веселье закончилось.

Последний студийный альбом группы Blue and Lonesome вышел в декабре 2016 года, но состоял из каверов на знаменитые блюзовые произведения. До него 22-м по счету выходил лишь альбом A Bigger Bang (2005).

