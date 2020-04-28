Будет страшно: режиссер Дарио Ардженто снимет фильм ужасов с саундтреком от группы Daft Punk

Итальянский "король ужаса" Дарио Ардженто анонсировал съемки нового фильма. Это будет триллер под названием "Черные очки" (Occhiali Neri), а музыку к фильму напишут электронщики Daft Punk. Об этом пишет Cinematographe.

Дарио Ардженто специализируется на фильмах жанра "джалло", которые сочетают в себе ужасы и эротику. Его новый фильм будет рассказывать о приключениях китаянки с ребенком в ночном Риме. Во второй части фильма она окажется в отдаленной итальянской деревушке.

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А саундтреком к фильму, который, как пообещал режиссер, "будет страшным", займутся музыканты из французского электронного дуэта Daft Punk.

"Они мои поклонники, знают всю мою фильмографию. Они услышали от своих французских друзей, что я снимаю новый фильм, и сказали, что хотят со мной поработать", - рассказал режиссер.

Дарио Ардженто с дочерью Азией Ардженто на Венецианском кинофестивале/Фото: nssmag

Правда, когда именно начнутся съемки, пока неизвестно. Италия все еще закрыта на карантин и в ней действуют строгие правила, делающие съемки невозможными.

Последний альбом Daft Punk вышел еще в 2013 году, в 2012 они сыграли диджеев в фильме Tron: Legacy. Последний фильм Дарио Ардженто "Дракула 3D" увидел свет также в 2012 году. Главные роли в нем исполнили Рутгер Хауэр и дочь режиссера – Азия Ардженто.

В новом триллере отца для нее, по слухам, приготовлена роль.

Как ранее писал Фокус:

Съемки блокбастера "Миссия: невыполнима 7" откладываются из-за вспышки коронавируса в Италии. Новая серия приключений агента Итана Ханта, роль которого исполняет Том Круз, должна была сниматься в Венеции. Однако после вспышки коронавируса, руководители Paramount Pictures приняли решение отложить съемочный процесс.