"Вела себя как кинодива". Оператор рассказал о работе с Меган Маркл на съемках

Оператор, ранее работающий с Меган Маркл на съемках рекламного проекта, рассказал о поведении герцогини Сассекской на съемочной площадке. Анонимные комментарии видеографа опубликовало Daily mail.

По его словам Маркл вела себя как актриса первого эшелона, несмотря на то, что такой не являлась.

"Она была очень требовательна и груба. Раньше ее называли принцессой. Когда она приехала, я даже не знал, кто она такая. Она вела себя как кинодива. Она приехала в бейсболке и, опустив голову и пряча лицо, прошла в гримерную. Все считали, что она ведет себя как звезда из А-листа, хотя она таковой не являлась", - рассказывает мужчина.

Не снимать голые ноги – было одним из главных требований Маркл. Как утверждает оператор – "она их ненавидела".

"Один из членов нашей команды в какой-то момент стал снимать ее ноги. Когда он это сделал, все посмотрели на него, словно спрашивая "какого черта ты делаешь?" и сказали, что на сегодня это все. Тогда я сказал ему, что, наверно, это последний раз, когда мы ее видим. А потом выяснилось, что она стала встречаться с принцем", - рассказывает мужчина.

Ноги Меган Маркл полсе операции по удалению шишек

По словам видеографа, была вероятность того, что Маган Маркл "забракует" съемку, однако в конечном итоге экс-герцогиня одобрила работу без каких-либо проблем.

Оператор отметил, что снимать Маган Меган было легко. Как только включалась камера, она начинала работать. Однако за кадром Меган Маркл продолжала чего-то требовать от съемочной команды. Бывший коллега Меган Маркл рассказывает, что она настаивала, чтобы на съемках было дорогое шампанское, а каждую сцену с ее участием непременно утверждали с ней.

"Не думаю, что она заслуживает такого внимания. Она меня не впечатлила, и я просто удивлен, что она очаровала принца. Она казалась очень неуверенной в себе и избалованной. Если бы мне предложили другую работу с ней, я бы отказался. Я бы не хотел снова работать с таким человеком", - подытожил оператор.

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