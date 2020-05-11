Фитнес-гуру. На кого подписаться, чтобы стать красивыми к лету

Учитывая, что спортивные залы все еще не работают, и по информации менеджеров сети Sportlife не заработают до официального распоряжения Кабинета министров, решение которого должно быть озвучено только 12 мая, а восстанавливать прежние параметры и формы следует начинать уже сейчас, мы решили сделать подборку аккаунтов инста-гуру фитнеса, подписавшись на которые, вы сможете быстро и нескучно победить лишний вес и по-хорошему "заразиться" здоровым образом жизни.

Александра Шульгина

Победительница первого сезона проекта "Холостяк" Александра Шульгина после короткого романа с Максимом Чмерковским, героем телевизионного шоу в 2011 году, стала развиваться в направлении ЗОЖ. Она стала дипломированным фитнес-тренером, диетологом, создала свою линию одежды. В настоящее время Александра живет в Майами (США) и каждый день делится с подписчиками новыми идеями тренировок, медитаций и полезных лайфхаков. За последние несколько месяцев наша соотечественница создала онлайн-школу для тренировок в Майами. Всеми записями уроков и медитаций фитнес-тренер регулярно делится в сториз на своей странице в инстаграме. Сама же тренер называет себя "спортивной феей из Майами".

Анита Луценко

Звездный тренер, автор многочисленных методик для похудения и книг о велнесс-программах. У фитнес-гуру 1,2 миллиона подписчиков в инстаграм, где поклонники могут видеть ежедневные полезные обновления для девушек, видео-уроки и рекомендации из личного опыта фитнес-тренера.

Александр Кравченко

Александр Кравченко – украинский кроссффит–спортсмен, атлет, амбассадор бренда Reebok и бизнесмен. Несколько лет назад он основал собственный проект и сеть спортивных залов CrossFit Banda, в котором развивает культуру кроссфита, проводит соревнования и открытые мероприятия. На своей странице в инстаграме и в сториз Александр делится видео силовых тренировок. В период карантина Кравченко неоднократно публиковал видео-посты, в которых делился методами поддержания формы во время самоизоляции.

Марина Боржемская

Профессиональный тренер и ведущая многих украинских реалити-шоу на телеканале СТБ. "Для меня важно, когда люди хорошо выглядят, здоровы и спортивные. Из-за того, что бабушка болела полиартритом, а дедушка страдал от избыточного веса, я с детства хотела знать, как можно бороться с физическими проблемами", – часто упоминает Марина в своих интервью для ЗОЖ-изданий.

Марина – автор многочисленных программ для похудения, которыми часто делится в своих сториз и публикациях на страницах в социальных сетях.

Натали Мазур

Еще одна "выпускница" проекта "Холостяк" и основательница курса спортивного отдыха для девушек Mazur training camp. Во время периода самоизоляции фитнес-тренер регулярно выкладывает публикации с видеорекомендациями для женщин, которые, по мнению спортсменки, помогут эффективно поддерживать спортивную форму в условиях ограниченного пространства.

Наталья прошла долгий путь: от обычной девушки из Луганска до звезды проекта "Холостяк 8". Теперь бывшая участиница телевизионного шоу делится с поклонниками своими лайфхаками здорового образа жизни, диетами и рецептами.

Дмитрий Елиссенко

Фото: Instagram dimayelisey

Дмитрий ведет здоровый образ жизни, регулярно занимается воркаутом под открытым небом, теннисом и ежедневными тренировками в зале. Фитнес-тренер часто выкладывает мотивационные снимки рельефного тела и ведет онлайн-трансляции тренировок в сториз. Помимо спортивного контента, в аккаунте тренера можно увидеть милые семейные фото с дочерью и снимки из путешествий по всему миру.

Роман Грицина

Фото: Instagram roman_grytsyna

"ЗОЖник тела и духа" – гласит подпись Романа в инстаграм-аккаунте. Фитнес-тренер проживает на Бали, где, по слухам, не особенно заморачиваются по поводу карантина и пандемии коронавируса. В аккаунте Романа можно найти рекомендации по поводу домашних тренировок, рецептов здорового питания, рекомендации путешественникам, особенно сторонникам пешего горного туризма, которым сам увлекается. Кроме того, Роман – профессиональный тренер духовных медитаций. А еще у Романа негласный статус двойника Тилля Швайгера.

Андрей Нестеров

Фото: Instagram coach_nesterov

Андрей Нестеров – сертифицированный тренер Nike Ukraine и коуч в Nike + Training Club, а также директор фитнес-клуба "Палестра" в Киеве. На странице фитнес-тренера можно найти полезные рекомендации и видео с ежедневными тренировками в сториз. "Волшебного рецепта по преодолению периодической лени и подъему внутренней самомотивации, конечно же, не существует, однако есть приемы, которые помогут не заржаветь желанию нагрузить себя по полной программе", – пишет спортивный тренер на своей странице.