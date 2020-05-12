Короткие ногти и разноцветный лак. Тренды маникюра после карантина

Фокус собрал наиболее популярные тренды маникюра 2020, которые войдут в нашу жизнь после карантина.

Дизайн ногтей с разноцветным лаком

По мнению авторов отраслевого ресурса byrdie, одним из главных трендов для ногтей станет разноцветный лак на одной руке. Такой вид ногтевого дизайна приобрел особенную актуальность во время карантина, когда девушки не имели доступа к мастерам маникюра и были вынуждены что-то изобретать. В этом смысле разноцветный маникюр – настоящее спасение, ведь он не требует точности, скрупулезности и, главное, исключает необходимость снимать предыдущий слой покрытия ногтя.

«Сейчас в моде как разноцветный маникюр в одной цветовой гамме, так и дизайн, в котором сочетаются разные цвета. Что бы вы ни выбрали, вы можете быть уверены, что такой маникюр будет выглядеть эффектно и оригинально», – утверждает автор статьи для byrdie Кетлин Маклинток. Специалисты рекомендуют комбинировать текстуры, оттенки и даже наличие шиммера на отдельных ноготках.

Короткие ногтевые пластины

Вполне прогнозированный тренд, учитывая тот факт, что за время карантина мы успели привыкнуть просто обрезать ногти. Во-первых, большинство людей переживают авитаминоз и дефицит витамина D, во-вторых, короткие ногти куда более удобны в быту, чем длинные, их значительно легче поддерживать в аккуратном состоянии, они не мешают при выполнении домашней работы и уходе за детьми. Кроме того, именно за короткими ногтевыми пластинами легко ухаживать без помощи профессионалов. Словом, этот ситуативный тренд – не просто дань модным веяниям, а возможность облегчить гигиену рук.

Даже ключевые инстаграм-персонажи поддерживают тренд коротких ногтей на ближайший период времени. Например, Кайли Дженнер сообщила своим подписчикам, что рассталась с длинными ногтями и планирует оставить удобную длину и после карантина.

Легкая дань идиотизму

Период карантина слишком затянулся, и неудивительно, что многочисленные упоминания о коронавирусе в СМИ стали источником слегка идиотичных трендов для ногтевого дизайна. Так, в Китае мастера маникюра предлагают варианты «лепнины» в виде схематического коронавируса и других акриловых наращиваний. Кроме того, в моду вошел арт-дизайн наподобие запрещающих знаков, а также изображение текстов со словами: coronavirus, wash your hands и COVID-19.

Простой nail-дизайн и nude-маникюр

Абсолютным трендом становится nude-маникюр. В условиях карантина самым рациональным вариантом стали пастельные оттенки цветов. Розовый, бежевый, молочный и светло-розовый цвета лаков плотно вошли в жизнь женщин в период самоизоляции. В первую очередь потому, что огрехи нанесения в таких оттенках незаметны. Кроме того, если на ногтях образуется небольшой скол, это не будет бросаться в глаза и требовать сиюминутного исправления ситуации, а, самое главное, точность нанесения необязательна.

Мы настолько привыкли к таким ненавязчивым вариантам ногтевого дизайна, что nude, похоже, надолго вошел в нашу жизнь. По мнению автора статьи для byrdie Кетлин Маклинток, пастельный ногтевой дизайн может быстро наскучить, но его несложно разнообразить нанесением простого нейл-дизайна, который легко наносится даже простой кисточкой.

Наклейки на ногти

Неплохой лайфхак для быстрого маникюра или оперативного исправления недостатков ногтевого дизайна. Так, мастера маникюра предлагают делать наклейки на ногти на нейтральном фоне. Такой вариант красиво смотрится на коротких ногтях, которые, как упоминалось выше, более чем актуальны после карантина. Блестящие наклейки-звездочки, сердечки и другие решения смогут эффектно разнообразить скучную картинку nude-маникюра.

Разноцветный френч-маникюр

Еще один результат длительного пребывания в самоизоляции. Разноцветный френч-маникюр удобен тем, что не требует постоянного внимания, его можно корректировать любым оттенком лака, а также он допускает разную длину ногтей. Такой тренд особенно подходит для тех, кто не имеет возможности регулярно посещать мастера маникюра и при этом желает иметь аккуратный дизайн ногтей.

Графические символы на ногтях

Удобный и одновременно креативный вариант ногтевого дизайна. К слову, графические символы были в моде уже в прошлом сезоне, и, по сути, этот тренд с течением времени только закрепил за собой свое преимущество и право на существование. Единственный недостаток данной концепции дизайна – необходимость посещения мастера маникюра. К сожалению, такой маникюр довольно трудоемкий, сделать его самостоятельно нелегко. Впрочем, если за время карантина вы успели поднатореть в мастерстве нанесения лака, вам все по плечу. Ведь, как известно, самое главное – это желание и терпение.