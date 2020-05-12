Дэвид Линч завел Youtube-канал и прочел прогноз погоды в Лос-Анджелесе

Режиссер Дэвид Линч, пребывая на самоизоляции из-за карантина, завел Youtube-канал под названием David Lynch Theater и выложил туда всего одно видео. На нем он зачитывает прогноз погоды в Лос-Анджелесе. Об этом пишет IndieWire.

На видео под названием "Weather Report 5/11/20", которое длится всего полминуты, Линч сообщил зрителям о небольшом тумане, а в конце ролика пожелав всем хорошего дня.

Ради записи ролика Линч сделал перерыв в своем карантинном увлечении – изготовлении ламп, о чем он рассказывал в интервью таблоидам. Он заявил, что "одержим электричествам" и сейчас собирает настенные бра.

Подписчики канала стали гадать, будет ли "Прогноз погоды" от Дэвида Линча выходить регулярно. Дело в том, что это уже не первый такой ролик от Линча. С 2005 по 2010 годы режиссер записал несколько видео с прогнозом погоды в Лос-Анджелесе, которые также длятся не дольше минуты.

Все видео сняты с одного ракурса в мастерской Линча. На одном из роликов он вовсе появляется с воздушным шаром на месте лица, на других же фигурируют загадочный перевернутый цветочный горшок со знаком вопроса или же перевернутая кружка. Во многих видео, отмечают фанаты, звучит одна и та же фраза "приглушенное золотое солнце".

Как ранее писал Фокус:

Сериал Линча "Твин Пикс" занял первое место в рейтинге хоррор-сериалов всех времен и народов, составленных американским журналом Rolling Stone. Эксперты считают, что, несмотря на обилие мистики, проект Дэвида Линча и Марка Фроста никогда не забывал и про человеческие чувства.