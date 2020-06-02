Знаменитости на митинге: Ариана Гранде и Пэрис Джексон присоединились к акциям протеста в США
В США продолжаются массовые акции протеста, направленные против жестокости полицейских. Их спровоцировала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, которого смертельно травмировали при задержании в Миннеаполисе, штат Миннесота. И знаменитости не остались в стороне. Об этом пишет Paper.
Впрочем, большинство из них решили не рисковать и не выходить на улицы, чтобы присоединиться к протестам. В последнее время это стало небезопасно: пострадать можно как от рук полицейских, которые применяют электрошокеры для разгона толпы, так и от самих протестующих, точнее тех, кто прикрываясь благой целью, грабят магазины и поджигают машины.
К тысячам протестующих, выступающих за движение Black Lives Matters ("Жизни черных имеют значение") по всей Америке, присоединились Ариана Гранде вместе со своим бойфрендом Далтоном Гомезом, Нина Добрев, Эмили Ратаковски, Пэрис Джексон и многие другие.
Модель и актриса Эмили Ратаковски
Нина Добрев с бойфрендом
Пэрис написала, что СМИ пытаются выставить протестующих мародерами и грабителями и стараются не снимать мирные акции, которых проходит гораздо больше.
Пэрис Джексон на митинге
Ее поддержала и Ариана Гранде. "На днях прошли массовые митинги, которые практически не были освещены в прессе. Мы прошли по Беверли-Хиллз и Западному Голливуду, люди на машинах сигналили нам и подбадривали нас. Нас было слышно и мы были полны любви", - написала певица.
Ариана Гранде/Фото: соцсети
Некоторые, как модель Крисси Тейген, призвали жертвовать деньги и сами подали пример. Крисси пожертвовала сто тысяч долларов в помощь участникам протестных акций, в частности тем, кто нуждается в юридической помощи. Модель отдельно отметила, что во время мирных акций в Лос-Анджелесе было задержано около 300 человек, причем они не делали ничего противозаконного.
Как ранее писал Фокус:
- В Вашингтоне, в связи с протестами из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, ввели комендантский час. Такие же меры приняли, по меньшей мере, и в 40 других городах США. Среди них – округ Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сиэтл и Детройт.
- 30 мая стало известно, что власти Миннесоты решили впервые со времен Второй мировой войны полностью мобилизовать Нацгвардию.