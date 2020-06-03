Ужин с королевой и видеозвонки правнуков: как принц Филипп отпразднует свое 99-летие на карантине

Супругу королевы Елизаветы ІІ исполняется 99 лет 10 июня и уже появились слухи, что свой день рождения принц Филипп отметит максимально скромно. Об этом пишет Daily Mail.

Сейчас герцог Эдинбургский находится в самоизоляции в Виндзорском замке, туда, вместе с супругой он удалился еще до Пасхи и с той поры не покидал имение.

Не сделает он исключение и ради своего дня рождения, впрочем, он и ранее отмечал его скромно, в кругу семьи. В этом году принц Филипп поужинает с Елизаветой. Причем повара постараются приготовить его любимые блюда: принц Филипп - признанный гурман и обожает черные трюфели, которые даже сумел вырастить сам в 2018 году.

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А поздравлять папу, дедушку и прадедушку все многочисленные члены королевской семьи будут по видеосвязи. Позвонит даже "блудный принц" Гарри из Лос-Анджелеса.

Фото: REX

От дел принц отошел еще в 2017 году по состоянию здоровья. С той поры он живет в Сандрингеме, иногда приезжает в Виндзор и обязательно проводит лето в Балморале вместе с королевой. Инсайдеры сообщают, что герцог Эдинбургский каждый день посещает лошадей в королевской конюшне, занимается рисованием и много читает.

Как ранее писал Фокус:

Королева Великобритании выехала на публичную прогулку верхом и позировала для фото впервые с начала карантина в стране и начала ее самоизоляции в Виндзорском замке. Самоизоляция королевы началась 19 марта. Она записала несколько видеообращений к подданным, но не появлялась на публике, не покидала Виндзор и даже с любимыми правнуками общалась исключительно по видеосвязи.