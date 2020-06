Джоан Роулинг обвинили в трансфобии и Дэниел Рэдклифф ее не поддержал

Знаменитая английская писательница Джоан Роулинг оказалась в центре скандала. Автор книг о Гарри Поттере поделилась в своем Twitter мнением о статье "Создание равноправного мира после COVID-19 для людей, которые менструируют". И оно оказалось весьма непопулярным. Актер Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера в фильмах по романам писательницы, также выступил с осуждающим постом. Об этом пишет The Guardian.

Речь идет о статье "Создание равноправного мира после COVID-19 для людей, которые менструируют", которая вышла на ресурсе Devex. В статье говорилось, что, по оценкам, у около 1,8 миллиарда девочек, женщин и небинарных людей есть менструация. Именно формулировка "люди, которые менструируют" и смутила 54-летнюю писательницу. Такое выражение используется в отношении трансмужчин, у которых, как и у женщин, бывает менструация.

Роулинг написала в своем Twitter пост в котором язвительно отметила, что ранее для определения таких "людей" было слово. "Люди, которые менструируют. Я уверена, что было какое-то другое слово для этого. Помогите вспомнить. Жанщуны? Жинущики? Женще?", - написала писательница (People who menstruate. I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?).

В ответ она получила множество критических комментариев в свой адрес — ее обвинили в трансфобии и нетерпимости. На пост Роулинг отреагировали даже знаменитости. Так, актриса Сара Полсон посоветовала ей "заткнуться", а актер Дэниел Рэдклифф, который исполнил роль Гарри Поттера, персонажа, придуманного Роулинг, написал, что транссексуалы тоже женщины, а также отметил, что он надеется, что слова Роулинг не оттолкнут поклонников от ее творчества. Потому что он, как человек, на которого ее романы оказали огромное влияние чувствует себя ответственным.

Правозащитная ЛГБТК-организация GLAAD прокомментировала посты писательницы, заявив, что Роулинг продолжает следовать идеологии, которая "умышленно искажает факты о гендерной идентичности и людях, которые являются трансгендерами".

Впрочем, Роулинг написала еще несколько постов в свою защиту. "Если пола нет, то нет никакого однополого влечения. Если пола нет, то реальность, в которой живут женщины во всем мире, стирается. Я знаю и люблю трансгендерных людей, но стирание понятия пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь. Говорить правду — это не ненависть", - отметила писательница. Также она написала, что всегда сочувствовала трансгендерам, потому что они, как и женщины, уязвимы к мужскому насилию. И уважает их право жить так, как им хочется. "В то же время моя жизнь сложилась так, что я женщина. Я не думаю, что говорить так — это отвратительно", - написала она. И отметила, что сейчас в комментариях ее называют "нацисткой", "ведьмой" и прочими нецензурными словами. "Времена меняются. Ненависть к женщине - вечна", - резюмировала Роулинг и прекратила дискуссию.

Как ранее писал Фокус:

Впервые в истории США, в отборочных турнирах в олимпийскую сборную страны принял участие открытый мужчина-трансгендер 39-летний Крис Мосье. Он занимался дуатлоном и триатлоном и в 2015 году стал первым трансгендерным атлетом в американской сборной в этих видах спорта. Для того, чтобы пробиться на Олимпийские игры, Крис решил попробовать себя в спортивной ходьбе.