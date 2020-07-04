Ярче солнца. Как выбрать солнцезащитные очки

"В 1980–1990-е производство одной пары очков стоило $20, теперь снизилось до $4–8. А за $15 можно сделать очки по уровню качества не хуже, чем у Prada", — говорит Дин Батлер, бывший директор американской компании LensCrafters, специализирующейся на изготовлении очков.

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Ценовой диапазон солнцезащитных очков крайне широк — от 100 грн на уличных раскладках до $800 в брендовых бутиках. Как отмечают эксперты, и дешевые, и дорогие очки примерно равны по материалам и технологиям изготовления, но на дизайнерские очки цену повышают в тысячу раз. Дело в том, что на мировом рынке солнцезащитных очков работает монополист, который и диктует цены. Это итальянская компания Luxottica, купившая за 50 лет работы многие бренды очков, а также работающая с люксовыми фирмами по контракту. В итоге именно Luxottica производит очки таких известных марок, как Ray-Ban, Chanel, Prada, Michael Kors, Versace и многих других. По исследованиям бюро Deloitte о рынке роскоши, опубликованным в прошлом году, Luxottica занимает пятое место в десятке крупнейших корпораций с годовой прибылью более $10 млрд. Итальянцев регулярно обвиняют в монополизме и агрессивной ценовой политике, но они и в ус не дуют. В 2018 году Luxottica объединилась с крупным французским производителем Essilor и теперь имеет 30% мирового рынка и продает около миллиарда пар очков ежегодно.

Монополия Luxottica держится на знании предпочтений и слабостей аудитории. Люди, покупающие солнцезащитные очки, с первого взгляда не смогут различить нюансы их производства. В такой ситуации бренд и его лого — первая и главная черта, по которой различают и покупают солнцезащитные очки. К тому же они относятся к категории доступной роскоши: не всякий может себе позволить купить люксовый автомобиль вроде Bugatti или Maserati, но на брендовые очки деньги найти можно. Тем не менее в устройстве аксессуара помимо бренда есть и другие нюансы. Фокус рассказывает, как выбрать солнцезащитные очки

Авиатор и стрекоза

Эталон для подражания. Актриса Одри Хепберн славилась безупречным стилем. Наряды для ее кинообразов создавал модельер Юбер Живанши. Неудивительно, что очки "кошачий глаз" вошли в широкий обиход благодаря Одри

Хотя ежегодно в мире производят миллиарды пар солнцезащитных очков, их форм не так много. На протяжении XX века сформировался десяток вариантов классического дизайна очков, которые воспроизводят и сейчас, лишь слегка варьируя цветовую гамму и технологии. Солнцезащитные очки в их современном виде появились в 1920-е годы в США. Предприниматель Сэм Фостер запустил массовое производство темных очков из целлулоида, который использовали для кино- и фотопленки. Эти первые солнцезащитные очки были круглой формы, их сразу оценили в Голливуде. Звезды немого кино прятали глаза и от публики, и потому, что они сильно краснели от белого света прожекторов в киностудиях. Благодаря знаменитостям они стали популярными, и журнал Life писал: "Эта новая модная прихоть завоевала сердца тысяч женщин по всей стране".

Во время Второй мировой войны пришел черед очков-авиаторов с каплевидными стеклами. Их изготавливали миллионными тиражами для летчиков и моряков американской армии. На широкую публику "авиаторы" вышли уже после войны, но с тех пор пользуются неизменным спросом. Бум солнцезащитных очков пришелся, собственно, на послевоенное время — в 1950–1970-е годы были изобретены многие их формы, ныне ставшие базовыми. Так, благодаря актрисе Одри Хепбёрн вошли в моду очки "кошачий глаз" с приподнятыми внешними уголками стекол. Тогда же, в 1950-е, появились и солнцезащитные очки с трапециевидными стеклами, наиболее популярная модель этой формы — Wayfarer бренда Ray-Ban. Благодаря стилю диско в 1960-е годы вошли в обиход огромные очки в ярких, широких оправах, которые назвали "стрекозами" за их сходство с глазами насекомых. Когда в США появились хиппи, они добавили новый эффект очкам-стрекозам: градиентные стёкла, тёмные вверху и светлеющие книзу.

Универсальный солдат. Несмотря на армейское прошлое, очки-авиаторы пользуются неизменным спросом как у мужчин, так и у женщин. Голливудская актриса Дженнифер Энистон часто появляется на публике в "авиаторах" с линзами разных оттенков

Более позднее время, 1980–1990-е, дало лишь одну новую форму солнцезащитных очков: футуристические, узкие, с широкими дужками, плотно облегающие лицо. Их используют в фантастических фильмах о будущем, кроме того, они популярны у спортсменов, поскольку хорошо защищают глаза.

Чудеса оптики

Прошло много лет со времен целлулоида, в производстве очков используют совсем другие материалы. На протяжении XX века в ходу были разные приемы, как, например, роговые оправы из панцирей черепах и стекло для линз. Но от них отказались, поскольку оправы были тяжелыми, а стекла легко бились. Современные солнцезащитные очки изготавливают преимущественно из пластика, для оправ применяют сплавы металлов. Линзы окрашивают так: к пластиковой стружке добавляют порошок-пигмент, тщательно перемешивают в центрифугах, а затем засыпают в формы и спекают под высоким давлением.

В изготовлении солнцезащитных очков производители руководствуются законами оптики, одного из разделов физики. В нее, в частности, входят законы преломления света, а также то, как глаз человека воспринимает цвета. Исходя из этого выбирают цвет для линз. Так, наиболее нейтральными считаются серый или дымчатый оттенки, поскольку они равномерно поглощают лучи и сохраняют естественные цвета, когда вы смотрите сквозь очки. Сквозь коричневые и синие линзы мир вам покажется контрастнее. Красные и розовые очки делают картинку ярче, но искажают цвета. В целом работает правило: чем ярче солнечный свет на улице, тем темнее должна быть окраска линз, поскольку она пропускает меньше всего света. Но вот водителям рекомендуют надевать не черные, а градиентные очки, в них удобнее переводить взгляд с яркой улицы на салон автомобиля и смотреть на показания приборной панели.

Примета стиля. Очки были неизменным атрибутом стиля модельера Карла Лагерфельда. Он носил разные очки, но чаще других предпочитал трапециевидную или прямоугольную их форму

Впрочем, законы оптики не работают, если речь идет о собственно защите от солнца. Есть убеждение, что чем темнее очки, тем меньше ультрафиолета они пропускают. Это не так, UV-защита зависит не от цвета линз, а от напыления. После того как линзы очков сформованы, на них накладывают один или несколько слоёв сверхтонкого покрытия. Есть, к примеру, зеркальное покрытие из металлов, отражающее лучи. Применяют и поляризацию линз, когда наносят специальные пленки, обычно поляроидные, которые поглощают блики света на воде или мокром асфальте. А на внутреннюю поверхность линз наносят антибликовое покрытие.

Защитный комплекс

Интенсивное ультрафиолетовое излучение может навредить не только коже, но и глазам — привести к ожогу сетчатки, фотокератиту (ожогам роговицы и конъюнктивы), катаракте или различным формам рака глаз. Поэтому обращать внимание на защитные функции очков так же важно, как и на их форму и дизайн. В разных странах действует стандартизация, по которой проверяют UV-защиту солнцезащитных очков и наносят соответствующую маркировку. Пионером этого движения стала Австралия, которая приняла национальные стандарты ещё в 1971 году, поскольку континент жаркий и граждан необходимо защищать от ультрафиолета. Позже в Европе и США также приняли соответствующие стандарты. Они лишь в деталях различаются, а классификация солнцезащитных очков по категориям общая — от нуля до четырех, в зависимости от того, сколько солнечного света они пропускают. Причем имеется в виду ультрафиолетовое излучение с длиной волны от 315 до 400 нанометров, этот спектр вреден для человека. Солнцезащитные очки самой низкой, нулевой, категории пропускают 100% света, а самой высокой, четвертой, — 3–8%. Для повседневного ношения достаточно очков с защитой второй или третьей категорий, которые пропускают 18–45% и 8–17% света соответственно. А очки четвертой категории рекомендуют для экстремального спорта вроде альпинизма. В последнее время производители солнцезащитных очков часто обращают внимание на голубой свет с длиной волны от 380 до 500 нм. Такого света в жизни современных людей стало гораздо больше, поскольку его излучают экраны гаджетов. Поэтому в Европе в 2015 году расширили сертификацию ультрафиолетового спектра до 650 нм.

Маркировку о защитных функциях наносят обычно на внутреннюю поверхность дужки очков, если её ширина позволяет. Если же очки прошли сертификацию в Европе, то наносят обозначение "CE", а также пишут номер категории, к примеру "cat. 3". В случае, если на очках этого не написано, требуйте сертификат у продавца, желательно узнать также, какой спектр ультрафиолета покрывает защита очков.

На все лицо

Маска нового поколения. Как максимально стильно носить очки с маской, показала певица Билли Айлиш, которая появилась в полупрозрачной маске Gucci на премии Grammys в конце января

Самый насущный вопрос нынешнего лета — как носить солнцезащитные очки с маской. В жаркую погоду это стало еще неудобнее, чем прежде, ведь горячий воздух от дыхания движется вверх, и очки запотевают. Как говорят доктора, это первый признак того, что вы надели маску неправильно: воздух от дыхания должен фильтроваться через ткань, а не выходить наружу. При использовании хирургической маски на краю, который должен ложиться на переносицу, нужно согнуть металлическую полосу, чтобы поплотнее прижать маску к носу. Терапевт Хизер Каган из больницы Джонса Хопкинса в США советует искать и покупать тканевые маски с такой металлической полосой.

Проблему запотевания можно решить и с помощью обработки самих солнцезащитных очков. Медики Шераз Шафи Малик и Шахбаз Шафи Малик из больницы в Бедфорде, Великобритания, провели серию экспериментов и нашли действенный метод. Необходимо промыть очки в мыльном растворе, дать им высохнуть и затем протереть мягкой тканью. Благодаря мытью на линзах очков образуется тонкий слой поверхностно-активных веществ, которые не дадут молекулам пара оседать на них.

Многие используют влажные салфетки, чтобы очищать очки, однако это может повредить напыление на линзах. Специалисты из Высшей школы Йены имени Эрнста Аббе протестировали влажные салфетки на этот предмет и выяснили, что они могут разъедать некоторые виды пластиков. В состав пропитки салфеток входит спирт, который способен повредить поликарбонат — популярный в производстве очков пластик. Кроме того, спирт может повреждать защитный слой линз. Это относится в большинстве случаев к очкам низкой ценовой категории, у которых не очень качественное покрытие. Потому медики рекомендуют пользоваться особыми салфетками и спреями против запотевания, безопасными для очков.