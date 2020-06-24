Вайнона Райдер обвинила Мела Гибсона в гомофобии и антисемитизме

48-летняя Вайнона Райдер дала интервью Sunday Times, рассказала о съемках в антиутопичесокм сериале "Заговор против Америки", и призналась, что весьма часто сталкивалась с антисемитизмом. Об этом пишет E online.

Речь зашла о Меле Гибсоне, который и раньше фигурировал в скандалах. Оказалось, что иногда несдержан на язык.

Вайнона рассказала, что несколько лет назад встретилась с актером на многолюдной вечеринке. По словам актрисы, Гибсон подошел к ней и ее приятелю-гею. Беседуя с ними, Мел решил пошутить о сексуальной ориентации собеседника. "О, подожди, я заболею СПИДом?" – спросил он, а потом кто-то поднял тему евреев, и он сказал: "Так ты что, еще и от печей в лагерях спасся?".

Впрочем, Вайнона призналась, что Мел был не одинок в своей бестактности. "Бывают случаи, когда люди говорят мне: "Постой, ты еврейка? Но ты такая красивая". Давным-давно я работала над экранизацией одной исторической пьесы, и руководитель киностудии, который сам был евреем, сказал мне, что у меня слишком ярко выраженная еврейская внешность, чтобы играть героиню голубых кровей", - сказала актриса.

Ранее актриса уже упоминала случай с Мелом Гибсоном во время своего интервью изданию GQ в 2010 году. Сейчас же представитель актера моментально ответил на слова Райдер - и опроверг их изданию TooFab: "это 100% неправда. Она соврала об этом десять лет назад и врет об этом сейчас. Также она соврала о том, что Мел пытался извиниться перед ней. Он действительно связался с ней - чтобы вывести на чистую воду, но она отказалась обсуждать с ним это".

Примечательно, что это не первый случай, когда Мела Гибсона обвиняют в антисемитизме. В 2006 году его арестовали за вождение в нетрезвом виде, и он заявил, что "евреи ответственны за все войны на Земле!". В результате Гибсона надолго отлучили от голливудских проектов.

Зато о другом актере, Киану Ривзе, с которым Вайнона снималась в "Дракуле", актриса отзывалась с большой теплотой и отметила, что он всегда вел себя как джентльмен. По словам Райдер, режиссер Фрэнсис Форд Коппола пытался заставить ее плакать на съемках и потому просил всех присутствующих на площадке кричать на нее и грязно ругаться. "Он пытался заставить сделать это всех: Ричарда Гранта, Энтони Хопкинса, Киану… Только чтобы заставить меня расплакаться. А сам кричал, стоя у камеры "Ты шлюха!". Но Киану не стал этого делать, и Энтони тоже. К тому же это не сработало, скорее, его действия возымели обратный эффект", - отметила актриса.

Как ранее писал Фокус:

Верховный суд Бразилии признал гомофобию и трансфобию преступлениями. Правонарушителям может грозить до пяти лет тюрьмы. 6 из 11 судей выступили за то, чтобы приравнять иррациональный страх перед гомосексуальными мыслями к расизму.