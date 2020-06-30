Телефоны и стулья под запретом: Энн Хэтэуэй рассказала о своей работе с Кристофером Ноланом

По мнению режиссера, если поставить стулья, то участники съемочной группы будут сидеть, а если они будут сидеть, то будут отдыхать, а не работать, поэтому стулья под запретом. Об этом пишет Variety.

37-летняя актриса снималась в двух фильмах Нолана – "Темном рыцаре" в 2012 году и в "Интерстелларе" в 2014 году. И об этом опыте она поведала актеру Хью Джекману, с которым пообщалась в рамках интервью "Актеры об актерах" для Variety.

"Крис не разрешает приносить стулья на съемочную площадку. Я с ним дважды работала, и оба раза запрет на стулья сохранялся", - рассказала Энн. Также она рассказала, что Нолан очень дотошен в работе и внимателен к мелочам. Он будто "разбивает" свои картины на мелкие детали, которые выверяет очень тщательно, прежде, чем сложить в цельное полотно.

Энн Хэтэуэй в роли Женщины-кошки и Кристофер Нолан на съемках "Темного-рыцаря"/Фото: ВВС

Кроме стульев, Нолан также запрещает пользоваться на съемочной площадке мобильными телефонами. Но в этом он не одинок. Такое же запреты действуют во время работы с режиссерами Дарреном Аронофски и Дени Вильневом. "Они оба говорят о священном пространстве. Если вы используете мобильный телефон, то он рассеивает эту энергию", - отметил Джекман в ответ на ремарку Хэтэуэй.

О неприятии Ноланом стульев уже начали шутить в соцсетях. "Это многое объясняет!", - пишут пользователи и демонстрируют фото Роберта Паттинсона на съемочной площадке последнего фильма Нолана "Довод". Стульев там и правда нет, а Роберт вынужден отдыхать на ограде и ступенях трейлера.

Как ранее писал Фокус:

Британский актер Роберт Паттинсон, известный по своим ролям в фильме о Гарри Поттере и вампирской саге "Сумерки", уже давно хочет отделаться от имиджа молодежного кумира и выбрал для этого один из наилучших способов – новый фильм Кристофера Нолана. Только актер признался, что, снимаясь в шпионском триллере "Довод", почти ничего не понял.