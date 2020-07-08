Забыть про пробки. Шесть альтернатив автомобилю в городских условиях

Наше время все чаще называют эпохой велокультуры, ведь жители мегаполисов пересаживаются из автомобилей на более экономичные и экологичные виды транспорта. По данным ресурса Worldometers, велосипедов в мире насчитывается более 1 млрд, в то время как автомобилей — 1,5 млрд. А вот по объемам производства велосипеды обогнали машины почти в три раза — ежегодно их выпускается более 100 млн штук.

"Каждый раз, когда я вижу кого-то на велосипеде, я спокоен за будущее человечества" Герберт Уэллс, английский писатель

Велосипеды переживают уже не первый период расцвета. Вторую половину XIX века называли "велосипедной лихорадкой", потому что в то время инженеры активно работали над различными модификациями этого вида транспорта. Велосипеды прошли длинный путь, который начинался с причудливых конструкций, например, изделия немца Карла Дреза, которое сейчас называется дрезиной. Первая дрезина выглядела как двухколесный велосипед без педалей и с рамой, вырезанной из дерева в виде головы и крупа лошади. Сидя на раме, человек должен был отталкиваться ногами и таким образом развивать скорость. К концу XIX века дрезины стали железнодорожным видом транспорта, тогда же появились велосипеды современной конструкции. За это время изменились пользователи велосипедов. Поначалу на них ездили богатые люди, поскольку это была техническая диковинка. К примеру, в 1865 году братья Рене и Эме Оливье из семьи успешных промышленников совершили турне на велосипедах из Парижа до Марселя, а затем купили долю компании Michaux, одного из первых производителей велосипедов во Франции. А через 30 лет американка Эмми Лондондерри за 15 месяцев совершила кругосветное путешествие на велосипеде. Позже она писала: "Я журналистка и «новая женщина", если этот термин передаёт мою веру в то, что я могу делать всё то же самое, что и мужчины». Так велосипед стал символом демократичности и равноправия.

Теперь у тех, кто не хочет пользоваться автомобилем, широкий выбор. Он включает не только велосипеды, но и различные электрические девайсы, на которых можно объехать пробки, добраться на работу и не вредить при этом окружающей среде. В подборке Фокуса — наиболее распространенные альтернативы "железным коням".

В гору на моторе

Тип транспорта: электровелосипед

Стоимость: от 16 тыс. грн до 150 тыс.

Скорость: до 50 км/ч

Пробег: до 50 км на одном заряде

Удобной альтернативой обычным велосипедам стали электрические — они едут быстрее и благодаря электродвижку помогают крутить педали. В таком холмистом городе, как Киев, взбираться на горки на электровелосипеде легче. В электромоделях обычно встраивают батарею в раму, а на руле размещают небольшой экран, который показывает информацию о поездке. Классы электровелосипедов различают по мощности батареи и ширине колёс — чем они шире, тем лучше проходимость. Ассортимент разнообразный, он включает как модели с низкой мощностью батареи по демократичным ценам, так и велосипеды, на которых можно ездить по бездорожью и снегу и развивать скорость до 90 км/ч.

Проверка на дорогах

Тип транспорта: электроскутер

Стоимость: от 11 тыс. грн до 120 тыс.

Скорость: до 50 км/ч

Пробег: до 60 км на одном заряде



Скутеры и мопеды уже давно обосновались на дорогах Украины. Традиционно они были с бензиновыми двигателями. В последние годы производители переключаются на электрические модели как более экологичные и экономные, поскольку стоимость проезда 100 км на электробатарее — до 3 грн, в то время как бензина на это расстояние нужно 2–2,5 л. В электрические модели устанавливают дисплей, который показывает статистику о поездке, а также охранную систему, блокирующую заднее колесо и включающую сигнализацию при попытке кражи.

Насущный вопрос при покупке электроскутера — нужны ли права для его вождения. Формально в них нет необходимости, поскольку по украинским ПДД электротранспорт не относится к механическим средствам передвижения. Но всё же водитель скутера — полноправный участник дорожного движения, и правила нужно знать.

С ветерком

Тип транспорта: электроскейтборд

Стоимость: от 4 тыс. грн до 22 тыс.

Скорость: до 25 км/ч

Пробег: до 22 км на одном заряде

Современные электроскейтборды отличаются от своих механических собратьев — они более прочные и манёвренные. Их корпус делают из полипропилена и других пластиков, которые выдерживают вес до 120 кг. Благодаря электромотору на таком скейте легко преодолевать неровности, ямы и подъёмы. Также в нём обычно устанавливают разные режимы торможения и сенсорные датчики, реагирующие на давление на доску. И если человек с электроскейтборда спрыгивает, девайс сразу же останавливается. По сравнению с другими видами транспорта на электрике скейтборды имеют меньший запас хода и максимальную скорость. Но батареи хватит на дорогу на работу и обратно, а лавировать среди пешеходов всё же лучше на небольшой скорости.

Легким наклоном

Тип транспорта: гироскутер

Стоимость: от 7 тыс. грн до 50 тыс.

Скорость: до 16 км/ч

Пробег: до 20 км на одном заряде

В конце июня компания Segway объявила, что больше не будет производить свои фирменные гироскутеры из-за плохого спроса. Однако с уходом одного производителя ниша этих транспортных средств не исчезла. Гироскутеры и гироборды — устройства, которыми человек маневрирует с помощью наклонов стоп или корпуса. А если в девайсе есть руль, то наклоняют его, датчики это улавливают — и человек едет. В отличие от велосипедов и самокатов на электричестве, гироскутеры редко можно увидеть на дорогах городов, поскольку на них довольно трудно маневрировать в потоке машин или пешеходов. Есть и пробелы в законодательстве. К примеру, в Украине правила дорожного движения никак не регулируют поведение людей на гироскутерах на дорогах. В разных странах этот вопрос решают по-разному: в одних полностью запрещают ездить в общественных местах, в других гироскутеристов приравнивают либо к водителям автомобилей, либо к пешеходам с соответствующими обязанностями. Поэтому гироскутеры чаще покупают для развлечения и заездов по частным территориям.

Два в одном

Тип транспорта: моноколесо

Стоимость: от 12 тыс. грн до 50 тыс.

Скорость: до 45 км/ч

Пробег: до 90 км на одном заряде



Моноколесо — простой в управлении и экологичный вид транспорта. Этот гаджет работает так же, как и гироскутер, — на балансировочных датчиках, которые улавливают наклон корпуса и передают мотору сигнал. Если вы наклоняетесь вперёд, то он едет всё быстрее, если назад — то тормозит. В моноколёсах также установлены дополнительные датчики, чтобы девайс сохранял вертикальное положение и не опрокидывался набок. Моноколесо способно набирать приличную скорость, поэтому поначалу желательно устанавливать ограничение по скорости с помощью приложения, иначе вы можете упасть, а моноколесо уедет в неизвестном направлении. Такой вид транспорта подойдёт не всем, поскольку имеет средний вес 20 кг и его не все смогут с лёгкостью переносить. Также моноколесо не рекомендуют использовать в холодное время года: чем ниже температура, тем меньше ёмкость аккумулятора.

Оттолкнуться от земли

Тип транспорта: электросамокат

Стоимость: от 6 тыс. грн до 60 тыс.

Скорость: до 25 км/ч

Пробег: до 30 км на одном заряде

Самокаты перестали быть исключительно детским видом транспорта. Современные модели изготавливают из прочных сплавов, способных выдержать вес человека до 120 кг, а благодаря батарее они могут развивать приличную скорость. Электросамокат не нужно постоянно разгонять ногой, достаточно один раз оттолкнуться и включить мотор. Обычно электросамокаты делают складными, чтобы их было удобно переносить и хранить дома. Продвинутые модели отличаются тем, что в них батарея съемная и её можно заряжать от любой розетки. Кроме того, мотор в них работает в разных режимах, от экономного до спортивного, на большой скорости. Также к современным моделям выпускают приложение, которое через Bluetooth-порт собирает статистику о скорости, маршрутах поездок и т. д.