Вышел новый трейлер фильма "Старая гвардия" с Шарлиз Терон в роли бессмертной воительницы

Режиссером "Бессмертной гвардии" стала Джина Принс-Брайтвуд. Об этом пишет Collider.

В основу фильма легла история, рассказанная в одноименном комиксе Грега Ракка. Комикс The Old Guard выпускается издательством Image. Изначально он не планировался дальше 5 выпуска, так что первый том представлял из себя вполне законченную историю с одной нераскрытой загадкой (происхождение бессмертия). Но в итоге Грег взялся за продолжение.

Для Грега это не первый комикс, который превращается в фильм. В 2009 был выпущен фильм "Белая мгла" с Кейт Бекинсейл, который был основан на комиксе Ракки 1998 года Whiteout.

Фильм про расследование преступления на полярной базе был негативно встречен критиками и зрителями, хотя сам комикс считается одной из лучших работ Грега.

"С первого момента, как я прочитала комикс Грега Руки, я поняла, что есть огромный потенциал, чтобы сделать его действительно очень актуальным и поднять некоторые реальные вопросы о человечестве. Достаточно ли того, что мы делаем? Действительно ли то, что мы делаем, что-то меняет? Делаем ли мы мир лучше или хуже?"- рассказывала Шарлиз о фильме в недавнем интервью.

Помимо Терон, в картине также снялись Кики Лэйн, Маттиас Шонартс, Чиветель Эджиофор, Гарри Меллинг и другие.

Как ранее писал Фокус:

Польский фильм "365 дней", показанный Netflix, раскритиковали за насилие и графический секс. Также зрители сравнивают кино с нашумевшей БДСМ-драмой "50 оттенков серого" и обвиняют в "романтизации опасных отношений". Но при этом эротическая драма стала лидером просмотров.